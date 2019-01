Guardiola na vsa usta hvali Liverpool, a ne namerava vreči puške v koruzo

Nogometaši Liverpoola so v zadnjem krogu angleškega prvenstva šele po preobratu, v velikih mukah, iztržili nove tri točke (4:3). Crystal Palace se je v tej sezoni že večkrat izkazal za nepredvidljivega nasprotnika, tako je na Etihadu opravil tudi z aktualnim prvakom Manchester Cityjem (2:3). Prav poraz s četo Royja Hodgsona je sinje-modre stal dragocenih točk v boju za naslov angleškega prvaka.

"Kadar ekipa vknjižili toliko zmag, na ta način, to ni zato, ker bi imela srečo," je prepričan Guardiola.

Varovanci Pepa Guardiole, tudi po zmagi proti Huddersfieldu, za vodilnim Liverpoolom zaostajajo štiri točke, nekdanji trener Barcelone pa ob tem ne skopari z komplimenti na račun redsov. "Še naprej jim moramo dihati za ovratnik, tako bodo vedeli da smo še vedno v igri. To je vse kar lahko storiš, če si na drugem mestu,"je opozoril Katalonec in ob tej priložnosti spomnil na minulo sezono, po koncu katere so se nogometaši Cityja zavihteli na angleški vrh: "Ne bom rekel, da je ta sezona boljša kot prejšnja. Vsekakor gre za drugačen izziv, česar se dobro zavedamo. Že vse od začetka govorimo, da nikakor ne pričakujemo 18 zmag v nizu. Kaj šele, da bi si priigrali deset, enajst točk prednosti pred nasprotniki."

"Nemogoče je zanikati. Obstaja ekipa v angleškem prvenstvu, ki je bila doslej boljša od nas," je priznal Guardiola, ki je sicer Liverpoolu v začetku leta zadal prvi poraz v sezoni. Redsi v prvem delu prvenstvene sezone niso vknjižili niti enega samega poraza, s tem pa so spisali nov klubski rekord. V pogovoru za Sky Sports je Guardiola poudaril, da niz zmag vsekakor ni posledica srečnega naključja: "Kadar ekipa vknjižili toliko zmag, na ta način, to ni zato, ker bi imeli srečo. Pred nami je še veliko tekem. Vse kar lahko rečem Liverpoolu, glede na vse kar so doslej naredili je le: Kapo dol."