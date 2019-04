Guardiola na vsak način želi novega branilca, cena zanj pa 100 milijonov evrov

Če je verjeti angleškim medijem, potem bo Manchester Citypoleti "ribaril" predvsem zadaj. V sredini terena in v napadu naj bi trener Pep Guardiola imel vse kar želi, v obrambnih linijah pa Katalonec vendarle zahteva igralske osvežitve, oziroma okrepitve. Pravzaprav gre za "dotičnega" nogometaša in ne kompletno zadnjo linijo. "Morda je bil City v domačem prvenstvu in pokalu obrambno še uspešen, toda v Evropi mu ni v ponos število prejetih zadetkov," pišejo Otočani in namigujejo, da je Guardiola že zaukazal, da vodstvo odreši mošnjo in v klub pripelje angleškega reprezentanta. Tudi ime je znano. Gre za stebra obrambe Leicester Cityja. Harry Maguire je velika želja Guardiole. In to že nekaj časa. "Tako trener kot tudi vodstvo se zavedajo, da ima kapetanVincent Kompany 33 let na plečih in da Argentinec Nicolas Otamendiravno ne vliva sigurnosti. Prav zato bodo v klub poleti pripeljali novega štoperja."