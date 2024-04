Guardiola najdražjemu moštvu na svetu poveljeval z 1,3 milijona vredno uro na roki

V torek sta se na slovitem stadionu Santiago Bernabeu udarili po oceni Transfermarkta prvo in tretje najdražje moštvo v svetovnem nogometu. Zvezdniki na zelenici so s številnimi preobrati in kar šestimi zadetki (3:3) svoj sloves upravičili, ob igrišču pa je blestel tudi legendarni trener gostov Pep Guardiola. Tokrat v ospredju niso bile zgolj njegove edinstvene taktične zamisli ...