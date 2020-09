Guardiola: Ne morem obljubiti naslova, a sem prepričan, da bo prvenstvo bolj izenačeno, kot je bilo zadnje

Liverpool, ki je lani povsem ponižal konkurenco, predvsem do marčevske prekinitve, bo spet eden izmed glavnih favoritov, čeprav večjih okrepitev (še) ni pripeljal, njegovi glavni konkurenti pa naj bi bili tako kot lani Manchester City, Manchester United in Chelsea, morda tudi Arsenal.

Kluba iz Manchestra sta le nekoliko dopolnila že tako dobri ekipi, Chelsea pa se je lotil popolne prenove,Frank Lampard je za novince zapravil približno 230 milijonov evrov. "Zapravljanje ni nobeno zagotovilo za uspeh. Mi večjih potreb nismo imeli, prepričani smo, da lahko tudi z obstoječim moštvom krojimo vrh. Imamo spoštovanja vredne tekmece, ki pa bodo imeli zaradi številnih novincev na začetku težave z uigranostjo, tu mislim predvsem na Chelsea. Mi se tako kot oni nočemo in niti ne moremo obnašati," se z dogodki v prestopnem roku ne obremenjuje trener Liverpoola Jürgen Klopp, zagotovo najbolj zaslužen človek za to, da je klub iz mesta Beatlesov v lanski sezoni po 30 letih spet osvojil domači naslov, prvi od ustanovitve Premier League pred 28 leti. In to z impresivno prednostjo, pred prvim zasledovalcem je imel 18 točk prednosti, na 38 tekmah je zabeležil kar 32 zmag. Letos je zaenkrat v klub pripeljal le enega novinca, to je levi bočni branilec, Grk Kostas Tsimikas.