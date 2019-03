Guardiola ne ve ničesar o Juventusu: Zakaj me ne pokličejo?

A Josep Guardiola je zatrdil, da o povezavah z Juventusom ne ve ničesar, svojo pogodbo pri Manchester Cityju, ki se izteče junija 2021, pa namerava spoštovati do konca ali jo celo podaljšati. Vse to in še več je Guardiola povedal po sobotni zmagi nad Watfordom, ki se je na stadionu Etihad v prvem polčasu dobro upiral branilcem naslova, nato pa po kontroverznem golu Raheema Sterlinga (kasneje je dosegel celo hat-trick) hitro položil orožje.

Radio CRC je tik pred tekmo poročal o tem, da bo Massimiliana Allegrijana klopi "stare dame" v novi sezoni nasledil ravno Cityjev trener Guardiola, ki naj bi že pristal na štiriletno sodelovanje s serijskimi italijanskimi prvaki.

'Žal mi je Allegrija'

"Rekel bi, da danes družbeni mediji imajo vpliv, a tega ne razumem. Kot prvo: zakaj nekaj piše na Twitterju, nato pa vsi v velikih časopisih pravijo, da bo Pep šel za naslednja štiri leta v Juventus?"se sprašuje nekdanji trener Barcelone in Bayerna.

"Ne vem, zakaj ljudje, ki pravijo, da grem v Juventus, ne poskusijo poklicati mene, ali mojega agenta, ali Juventus, ali Massimiliana Allegrija. Žal mi je Allegrija. Imam še dve leti in ne bom odšel, nemogoče je, razen, če me odpustijo, a potem bom šel domov. Če me Manchester City želi, bom ostal tu še dve leti in, upajmo, še eno dodatno leto. Ne grem v Juventus v naslednjih dveh sezonah."

Kako bo na njegovo prihodnost vplivala preiskava?

Maja 2018 je bil Guardiola že v zadnjih 12 mesecih svoje prve pogodbe na Otoku, kamor je prišel leta 2016, a nato podpisal nov dogovor s sinje modrimi do leta 2021. Če bo Katalonec, ki je s Cityjem že osvojil en državni naslov, dva ligaška pokala in en superpokal, res ostal do leta 2021, bo to njegov najdaljši trenerski staž v karieri, saj je B-ekipo Barcelone vodil eno leto, tri leta je ostal pri Bayernu, štiri pa pri Barceloni.

Govorice okoli njegove prihodnosti pri "meščanih" se pojavljajo v času, ko Premier League skupaj z Mednarodno evropsko zvezo (Fifa), Evropsko nogometno zvezo (Uefa) in Angleško nogometno zvezo (FA) preiskuje poslovanje kluba, ki naj bi v zadnjih letih kršil več pravil. Guardiola vztraja, da preiskava in njeni zaključki "absolutno ne bodo vplivali" na njegovo zapuščino v Veliki Britaniji. Uefa bi zaradi kršenja pravil finančnega fair playa lahko City kaznovala s prepovedjo nastopa v naslednji sezoni Lige prvakov.

