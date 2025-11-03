Svetli način
Nogomet

Guardiola nezadovoljen s sodniki: Že desetletje je situacija enaka

Manchester, 03. 11. 2025 12.57 | Posodobljeno pred 41 minutami

Manchester City je v nedeljo doma premagal Bournemouth z rezultatom 3:1. Na nedeljski tekmi je spet blestel Erling Haaland, ki je z dvema goloma svoj ligaški strelski izkupiček povišal že na 13 zadetkov. Trener meščanov Pep Guardiola je bil kljub zmagi po tekmi nezadovoljen s sodniškim kriterijem.

Erling Haaland
Erling Haaland FOTO: AP

Meščani so po porazu v prejšnjem krogu angleškega prvenstva doma premagali četrtouvrščeni Bournemouth. Erling Haaland je že v prvem polčasu dosegel dva zadetka, ki jih gre do neke mere pripisati tudi nezbranosti gostujoče obrambe, ki je stala zelo visoko, kot smo pri ekipi Andonija Iraole sicer že vajeni. Kljub porazu pa gostje niso bili nebogljeni.

V 25. minuti so po golu Tylerja Adamsa tudi izenačili. Ameriški reprezentant je zadetek dosegel po izvedenem kotu in slabi reakciji domačega vratarja Gianluigija Donnarumme. Igralci domačega moštva so zahtevali prekršek nad 26-letnim Italijanom, vendar sodnik Anthony Taylor ni uslišal njihovih želja.

Zadetek Tylerja Adamsa
Zadetek Tylerja Adamsa FOTO: AP

Situacija je dodobra razjezila tudi domačega stratega Pepa Guardiolo, ki je ob robu terena glasno izražal svoje nestrinjanje z odločitvijo glavnega delilca pravice. "Nerad se pritožujem nad sodniki, nisem tak tip trenerja. Ampak Brooks je našega vratarja povlekel za roko in ga tako destabiliziral, to je prekršek," je po tekmi izjavil 54-letnik.

Pep Guardiola
Pep Guardiola FOTO: AP

Katalonec se je obregnil tudi ob obnašanje sodnikov na Etihadu in jih obtožil, da to traja že deset let: "Na našem štadionu so zelo pogumni, že od nekdaj. S sodniki se zelo dobro poznamo, že skoraj deset let sem tukaj. Dobro vem, kaj se dogaja, ko igramo domače tekme. Navdušen sem nad tem, kar smo z mojo ekipo dosegli, kljub vsem dejavnikom. Na sodnike ne mislim niti za sekundo, razmišljam samo o svojem moštvu in nogometu, ki ga igramo."

Meščane v sredo čaka novo srečanje v elitni Ligi prvakov. Doma bodo gostili Borussio iz Dortmunda. Prenos boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Koruptilona
03. 11. 2025 13.38
On je navajen se iz casop koruptilona da jim vse piskajo mogoče pa Arabcem denarja zmanjkuje
ODGOVORI
0 0
ma96
03. 11. 2025 13.37
"Na sodnike ne mislim niti za sekundo". Očitno sekunde, ki jih je porabil za tale "rant" čez sodnike, ne štejejo v ta čas. Donnarumma je obupno šel v posredovanje in sfalil žogo pri izbijanju. Če bi se to piskalo, bi bil lahko prekršek ob vsakem kotu.
ODGOVORI
0 0
