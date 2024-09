Guardiola: Ni branilca, ki lahko ustavi Haalanda, tudi s pištolo ne

Erling Haaland ima za sabo nekoliko daljši poletni počitek, saj se njegova reprezentanca ni uvrstila na evropsko prvenstvo v Nemčiji. Norveška 'pošast' je tako v novo premierligaško sezono vstopila lačna zadetkov in dokazovanja.

Vse to seveda opazi tudi trener Manchestra Josep Guardiola, ki po tekmi z Londončani ni skrival hval na Haalandov račun. "Erling je nezaustavljiv. Ne obstaja osrednji branilec, ki ga lahko zaustavi. Niti s pištolo ne. Tako nezaustavljiv je. In vsi to vedo," je dejal španski strokovnjak.