Guardiola 'norel' po prekrasnem golu Agüera: Zaljubljen sem vanj

Man. City bo PSG gostil v torek, 4. maja, prenos tekme se na Kanalu A in VOYO s studijskim delom začne ob 20.30. Dan kasneje, v sredo, 5. maja, sledi še povratni dvoboj Chelseaja in Real Madrida v Londonu, prav tako s prenosom na Kanalu A in VOYO. Veliki finale, ki ga bo gostil Istanbul, boste lahko spremljali na POP TV (29. maja) od 20. ure naprej. Naša gosta bosta selektor slovenske članske reprezentance Matjaž Kek in direktor reprezentanc pri Nogometni zvezi Slovenije ter dolgoletni reprezentant Miran Pavlin.