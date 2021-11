Guardiola o prihodnosti Sterlinga: Na ta vprašanja ne bom odgovarjal

Pred začetkom sezone se je Pep Guardiola redno srečeval z vprašanji o prihodnosti svojih igralcev. Največ se je govorilo o potencialnem odhodu Bernarda Silve in Raheema Sterlinga. Prvemu zvezdniku Cityja se pogodba izteče šele leta 2025, bolj pereče pa je vprašanje o prihodnosti Sterlinga, ki bi klub lahko zapustil brez odškodnine že leta 2023. Guardiola je angkleškim novinarjem pred prvenstveno tekmo proti Evertonu dal jasno vedeti, da se pred prestopnim rokom ne namerava ukvarjati s prihodnostjo svojih igralcev.

"Od zdaj do naslednjega prestopnega roka me ne sprašujte o prestopih in igralcih, ker na ta vprašanja ne bom odgovarjal. To ni moje delo, moje delo in naše delo so Everton, PSG, West Ham in poznejše tekme. Ne vztrajajte, ker na vprašanja o prihodnosti ne bom odgovarjal. Ne vem kaj se bo zgodilo v prihodnosti in ne skrbi me niti za sekundo," se je podobnim vprašanjem v prihodnosti želel izogniti Katalonec.