Guardiola o vrnitvi v Barcelono: Te zgodbe je za vedno konec

Katalonec Pep Guardiola se je kot nogometaš in trener za vedno vpisal v zgodovino španskega prvoligaša Barcelone. Čeprav priznava, da so bili njegovi časi pri blaugrani izjemno lepi, je v nedavnem intervjuju za revijo GQ trener Manchester Cityja izrazil prepričanje, da se v katalonsko prestolnico ne bo vrnil, niti kot trener niti kot predsednik.

Pep Guardiola FOTO: Profimedia icon-expand

"Konec je, za vedno je konec te zgodbe. Bili so lepi časi, ampak zdaj so se končali," je Pep Guardiola zavrnil namigovanja, da bi se lahko v prihodnosti vrnil k blaugrani, pri kateri je bil med letoma 2008 in 2012 ter dvakrat osvojil Ligo prvakov. Ne vidi se niti v vlogi predsednika, saj meni, da za to ni dovolj sposoben.

Guardiola je v sezoni 2010/11 z Barcelono osvojil Ligo prvakov FOTO: Profimedia icon-expand

Je pa Katalonec ponovno dejal, da se bo po slovesu od Manchester Cityja za nekaj časa umaknil z nogometnih zelenic. Koliko časa bo trajal njegov premor, pa še ne ve. "Vem, da si bom po tej fazi s Cityjem privoščil premor, to je gotovo. To sem se že odločil, več kot odločil. Ne vem, za kako dolgo se bom poslovil, mogoče za leto, dve, tri, pet, deset ali petnajst, ne vem. Toda zagotovo bom zapustil zelenice, ker se moram malo ustaviti in se osredotočiti nase, na svoje telo."

Guardiola ima za sabo zahtevno sezono, med katero je dlje časa na nitki visela celo uvrstitev Cityja v evropska tekmovanja. Meščani so se na koncu sicer uspeli izvleči in se uvrstiti v Ligo prvakov, vendar je po koncu sezone kljub temu ostal grenak priokus. "Ko osvojiš šest naslovov v Premier ligi, pride čas, ko gre vse navzdol. To je pač človeška narava. Takrat bi verjetno morali pripeljati več igralcev, ampak to je zdaj zelo enostavno reči," priznava, a obenem dodaja, da so prav takšno sezono potrebovali.

Pep Guardiola FOTO: Profimedia icon-expand

"Za nazaj bomo videli, da sezona ni bila tako slaba. Res je, da veliko mesecev nismo zmagali in kakšnih 13 ali 14 tekem smo ostali brez zmage, kar se še nikoli ni zgodilo. Ampak to te postavi na tvoje mesto. Za nas je bilo zelo zdravo, da se je to zgodilo, ker te uspeh zmede," je izjavil. "In v prihodnji sezoni se bomo odrezali bolje," še zagotavlja. Je pa slaba rezultatska forma sinjemodrih sprožila veliko javnih kritik na račun Guardiole, ki pa te sprejema kot del svojega poklica. "Letos sem štiri ali pet mesecev med vsako gostujočo tekmo poslušal množico kričati: 'Zjutraj te bodo odpustili.' Ne obstaja poklic – arhitekt, učitelj, zdravnik, novinar ... – za katerega bi 60.000 ljudi zahtevalo, da izgubiš službo. Ampak naš poklic je tako dobro plačan, da lahko to sprejmemo. In če tega ne želiš, počneš kaj drugega."