Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Guardiola odvodil 1000 tekem: je najboljši trener vseh časov?

Manchester, 10. 11. 2025 15.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M.
Komentarji
13

Nedeljski derbi Manchester Cityja in Liverpoola je bil zelo poseben za Pepa Guardiolo. Za španskega nogometnega strokovnjaka je bila to jubilejna 1000. tekma v trenerski vlogi, za piko na i pa so njegovi varovanci slavili s 3:0. Nekateri menijo, da je 54-letnik najboljši trener vseh časov, pa je temu res tako?

Pep Guardiola
Pep Guardiola FOTO: AP

Ko govorimo o najboljših vseh časov, so mnenja pogosto deljena. Tako je tudi pri nogometnih trenerjih, kjer so zgodovino zaznamovali številni odlični posamezniki. Sir Alex Ferguson je Manchester United vodil kar 27 let in z rdečimi vragi 13-krat postal angleški prvak. Carlo Ancelotti je najelitnejše klubsko tekmovanje na svetu osvojil večkrat kot kateri koli trener – v Ligi prvakov je trikrat slavil z Real Madridom in dvakrat z Milanom. Pod mnoge izjemne dosežke se je podpisal tudi Jose Mourinho, ki je lovorike osvajal v številnih najmočnejših prvenstvih, edinstveno zgodbo pa spisal v sezoni 2003/04, ko je s Portom postal prvak stare celine.

Poleg omenjenih je v pogovorih o najboljših trenerjih v nogometni zgodovini pogosto tudi Pep Guardiola. Številni menijo, da si laskavega naziva ne zasluži na račun dejstva, da se v svoji karieri še nikoli ni lotil resnično zahtevne naloge – začel je pri Barceloni, ki je imela takrat eno najboljših ekip v zgodovini, nadaljeval pri Bayernu, ki je tudi pred in po njem brez težav osvajal domače lovorike, zadnjih devet let pa vodi Manchester City, ki si je mesto med najmočnejšimi evropskimi klubi zagotovil ob veliki pomoči arabskih milijard.

Anketa Arhiv
Guardiola odvodil 1000 tekem: je najboljši trener vseh časov?
Kdo je najboljši nogometni trener vseh časov?
Guardiola odvodil 1000 tekem: je najboljši trener vseh časov?

Kljub temu da je v trenerski karieri vodil izključno velikane stare celine, so njegove številke zavidljive. Na 1000 tekmah je zabeležil 726 zmag, 141 remijev in 133 porazov, v petih najmočnejših prvenstvih pa sezono kar 12-krat sklenil na vrhu lestvice. Ligo prvakov je osvojil trikrat – dvakrat z Barcelono in enkrat z Manchester Cityjem. "Rad bi se zahvalil igralcem in ostalemu kadru. Ponosen sem, da sem ta mejnik dosegel na klopi Manchester Cityja. Še bolj posebno je, ker se je to zgodilo pred očmi moje družine in ob zmagi proti Liverpoolu," je svoje misli po jubilejni 1000. tekmi v trenerski vlogi strnil Guardiola.

nogomet pep guardiola trener Manchester City mejnik
Naslednji članek

Bezzecchi: To je bila sezona velikih spoznanj in učenja

Naslednji članek

Oblakov Atletico v rokah novih lastnikov

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
poper00
10. 11. 2025 17.17
Ko je bil Bayern najbolši je po njegovem prihodu padel,ker je hotel z njimi igrati tiki taka kar pa je z takim moštvom totalno mimo.Za mene ni najboljši je pa vsekakor dober in verjetno po zgodbah igralcev najbolj študiozni trener.
ODGOVORI
0 0
Pa kaj
10. 11. 2025 17.13
-1
Naj pride v Olimpijo...blefer na m2
ODGOVORI
0 1
cripstoned
10. 11. 2025 16.33
+0
Blefer Pep je pri koruptiloni pobral smetano ki sta mu jo predhodno zapustila cruyf in sacchi...na svoji strani je imel se sodnisko zvezo (Negreira) in najboljsi vezni dvojec vseh casov (xavi in iniesta)....potem je odsel k bayernu kjer je imel nore zahteve in so ga odslovili...pojavil se je city in arabski denar ter neomejen budget ...porabil 2.mrd.eur osvojil pa 1x ligo prvakov in 6x premier league....tako na kratko o njegovi karieri...pep= blefer in postavljati ga ob SAFa,ancelottija,michelsa, paisleya in podobnih je zaljivka za omenjene....ampak jasno v dobi medijev je pac to normalno...javno pa noben ne bo povedal da je pep najboljsi trener vseh casov ker bi takoj postal tarca posmehov...
ODGOVORI
4 4
štajerski janezek
10. 11. 2025 16.38
-2
Ti si bo la n!
ODGOVORI
2 4
cripstoned
10. 11. 2025 16.47
+1
Bolan je tisti ki ima pepa za najboljsega trenerja vseh casov in sodnisko koruptilono za najboljsi klub vseh casov...zmotil si se...farsici ste bolani hahahahaha
ODGOVORI
3 2
štajerski janezek
10. 11. 2025 17.10
+0
Profilko psihologa obišči... ampak dvomim da ti še lahko pomaga
ODGOVORI
1 1
Kopite84
10. 11. 2025 16.29
-2
Ni dvoma, gre za vrhunskega trenerja. Ampak dejstvo je da kjerkoli je bil, je dobil skoraj vsakega igralca ki ga je hotel, tako je seveda lažje osvajati lovorike...
ODGOVORI
2 4
cripstoned
10. 11. 2025 16.36
+1
Ni vedno dobil kar je hotel...pri bayernu je zelel neymarja, de bruyneja, hazarda, pogbaja, gundogana itd...na koncu je dobil nogo...
ODGOVORI
4 3
Amor Fati
10. 11. 2025 16.26
-3
Z dobrimi nogometaši je lažje delati kot pa s slabimi nogometaši. Nogometaš, ki ima vrhunsko tehniko ti bo veliko več prinesel, kot pa nogometaš, ki vrhunske tehnike sploh nima. To je trener, ki z nekega Brava ne bi zmogel narediti šampionske ekipe. Srečo ima, da trenira vrhunske nogometaše. V kakšnem Burnleyu bi vedno pogorel.
ODGOVORI
2 5
Definbahija
10. 11. 2025 16.21
+1
Zakaj bi bil najboljši? Don Carlo je nad vsemi
ODGOVORI
5 4
cripstoned
10. 11. 2025 16.16
-1
Hahahahhah niti med top 5 trenerji vseh casov...vsekakor pa je najboljsi blefer vseh casov...saf, ancelotti, zidane, mourinho,klopp...vsi so pred njim..
ODGOVORI
4 5
denis pohoric
10. 11. 2025 16.20
+2
😂😂😂
ODGOVORI
6 4
Kolllerik
10. 11. 2025 16.12
+1
Eden najboljših definitivno...
ODGOVORI
5 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330