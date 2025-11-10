Guardiola odvodil 1000 tekem: je najboljši trener vseh časov?

Ko govorimo o najboljših vseh časov, so mnenja pogosto deljena. Tako je tudi pri nogometnih trenerjih, kjer so zgodovino zaznamovali številni odlični posamezniki. Sir Alex Ferguson je Manchester United vodil kar 27 let in z rdečimi vragi 13-krat postal angleški prvak. Carlo Ancelotti je najelitnejše klubsko tekmovanje na svetu osvojil večkrat kot kateri koli trener – v Ligi prvakov je trikrat slavil z Real Madridom in dvakrat z Milanom. Pod mnoge izjemne dosežke se je podpisal tudi Jose Mourinho, ki je lovorike osvajal v številnih najmočnejših prvenstvih, edinstveno zgodbo pa spisal v sezoni 2003/04, ko je s Portom postal prvak stare celine.
Poleg omenjenih je v pogovorih o najboljših trenerjih v nogometni zgodovini pogosto tudi Pep Guardiola. Številni menijo, da si laskavega naziva ne zasluži na račun dejstva, da se v svoji karieri še nikoli ni lotil resnično zahtevne naloge – začel je pri Barceloni, ki je imela takrat eno najboljših ekip v zgodovini, nadaljeval pri Bayernu, ki je tudi pred in po njem brez težav osvajal domače lovorike, zadnjih devet let pa vodi Manchester City, ki si je mesto med najmočnejšimi evropskimi klubi zagotovil ob veliki pomoči arabskih milijard.
Kljub temu da je v trenerski karieri vodil izključno velikane stare celine, so njegove številke zavidljive. Na 1000 tekmah je zabeležil 726 zmag, 141 remijev in 133 porazov, v petih najmočnejših prvenstvih pa sezono kar 12-krat sklenil na vrhu lestvice. Ligo prvakov je osvojil trikrat – dvakrat z Barcelono in enkrat z Manchester Cityjem. "Rad bi se zahvalil igralcem in ostalemu kadru. Ponosen sem, da sem ta mejnik dosegel na klopi Manchester Cityja. Še bolj posebno je, ker se je to zgodilo pred očmi moje družine in ob zmagi proti Liverpoolu," je svoje misli po jubilejni 1000. tekmi v trenerski vlogi strnil Guardiola.
