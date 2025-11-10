Guardiola odvodil 1000 tekem: je najboljši trener vseh časov?

Ko govorimo o najboljših vseh časov, so mnenja pogosto deljena. Tako je tudi pri nogometnih trenerjih, kjer so zgodovino zaznamovali številni odlični posamezniki. Sir Alex Ferguson je Manchester United vodil kar 27 let in z rdečimi vragi 13-krat postal angleški prvak. Carlo Ancelotti je najelitnejše klubsko tekmovanje na svetu osvojil večkrat kot kateri koli trener – v Ligi prvakov je trikrat slavil z Real Madridom in dvakrat z Milanom. Pod mnoge izjemne dosežke se je podpisal tudi Jose Mourinho, ki je lovorike osvajal v številnih najmočnejših prvenstvih, edinstveno zgodbo pa spisal v sezoni 2003/04, ko je s Portom postal prvak stare celine.

Poleg omenjenih je v pogovorih o najboljših trenerjih v nogometni zgodovini pogosto tudi Pep Guardiola. Številni menijo, da si laskavega naziva ne zasluži na račun dejstva, da se v svoji karieri še nikoli ni lotil resnično zahtevne naloge – začel je pri Barceloni, ki je imela takrat eno najboljših ekip v zgodovini, nadaljeval pri Bayernu, ki je tudi pred in po njem brez težav osvajal domače lovorike, zadnjih devet let pa vodi Manchester City, ki si je mesto med najmočnejšimi evropskimi klubi zagotovil ob veliki pomoči arabskih milijard.