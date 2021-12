Guardiola opozarja igralce: Pozorno spremljam obnašanje vseh

Pep Guardiola po poročanju angleškega časnika The Telegraph ni bil zadovoljen s fizičnim in psihičnim stanjem, v katerem sta se Phil Foden in Jack Grealish udeležila treninga moštva dan po obisku nočnega kluba. Guardiola, ki je znan po tem, da pri kršitvah strogo določenih pravil obnašanja v klubu ne popušča, je na naslednji tekmi obema poslal jasno sporočilo.

"Ni šlo za rotacijo moštva. Za te igralce sem se odločil, ker so si danes ti fantje zaslužili igrati in ne tisti drugi," je katalonski trener po zmagi nad Newcastlom sporočilo, ki je bilo zelo jasno namenjeno Fodenu in Grealishu, ponovil tudi javno. "V času božiča sem še posebej zelo pozoren na obnašanje (igralcev op. a.) na in izven igrišča. In ko njihovo obnašanje izven igrišča ni pravilno, ne bodo igrali," je nadaljeval Guardiola.