Guardiola: Pet menjav? Izkoristil bom prav vsako za naskok na evropski vrh

"Malce sem se bal, kako bo vse skupaj delovalo po tem zares dolgem premoru, a so me igralci že na uvodnem treningu prijetno presenetili. Gre za izjemne profesionalce, ki vedo, zakaj so del našega kolektiva. Za pričakovati je, da bodo mlajši nosilci igre lažje zdržali zgoščen urnik tekem kot nekateri starejši. Toda potrebujem tudi slednje, ki lahko z bogatimi izkušnjami predstavljajo jeziček na tehtnici v boju za največje stvari. Denimo: Phil (Foden, op. p.), Raheem(Sterling, op. p.), Bernardo (Silva, op. p.), Riyad (Mahrez, op. p.) in Kyle (Walker, op. p.) so odlično pripravljeni in bodo, kot sem že dejal, lažje prenesli večje fizične napore. Zato od njih pričakujem večji prispevek, ostali pa so tu, da dodajo svoj delež k skupnemu uspehu," se nadaljevanja sezone veseli Guardiola, ki se bo nocoj ob oživitvi angleških nogometnih zelenic v trenerskem dvoboju pomeril z donedavnim sodelavcem pri 'meščanih' Mikelom Arteto, ki vodi londonski Arsenal.



"Vesel sem zanj, saj je dobil veliko priložnost, da pokaže svoj trenerski talent. Midva sva kljub novim okoliščinam ostala velika prijatelja in tako bo tudi v prihodnje. Bil je izjemno pomemben del klubskega ustroja in to dobro ve. Brez njega bi mi bilo veliko težje doseči vse te rezultatske presežke. Ne glede na to, da sva zdaj trenerska rivala, je najino prijateljstvo večje in močnejše od vsega. Komaj čakam, da se najini moštvi srečata na zelenici," je pred nocojšnjim dvobojem na Etihadu še pristavil Guardiola.