Guardiola po eni najvišjih zmag v zgodovini: To je bilo spoštljivo

To je bila najvišja zmaga v zgodovini najmočnejših otoških pokalnih tekmovanj, ko gre za polfinalne obračune, v ligaškem pokalu pa je dosežek Manchester Cityja nazadnje izboljšal Liverpool davnega leta 1986, ko je z 10:0 premagal Fulham. City je proti nemočnemu tretjeligašu Burton Albionu spet pokazal, da se po nekaj slabših rezultatih pobira in je, ko vse deluje tako, kot mora, stroj, ki ga je praktično nemogoče zaustaviti.

TEKMA

Branilci naslova v Premier League so si, če seveda ne bo prišlo do preobrata epskih razsežnosti na povratnem obračunu, že zagotovili vstopnico za finale, kjer se bo Josep Guardiolaz varovanci udaril z zmagovalcem londonskega derbija med Tottenhamom in Chelseajem (1:0).

Nekaj premora sredi 'neverjetnega' razporeda

"Govorili smo o tem med polčasom. Da igramo preprosto, da jim pustimo teči in poskusimo zabiti še več golov," je o tekmi, City je ob polčasu vodil že s 4:0, povedal Guardiola. "To je najboljši način, da spoštuješ tekmovanje in spoštuješ nasprotnike. Če si 4:0 in pozabiš nadaljevati, potem ne spoštuješ tekmovanja oziroma tvojega nasprotnika. Najboljši način je, da storimo to, kar moramo," je nadaljeval.

"Govorili smo o potovanju v Burton s čim večjo prednostjo, a tega nismo pričakovali. Dobro je za nas, ker lahko igramo z drugo ekipo in igralci, ki ne igrajo redno. To je ta neverjeten razpored, imeli bomo nekaj premora v tistem tednu, da se bomo lahko pripravili na druga tekmovanja."

Clough: Si želim, da ne bi igrali? Niti slučajno!

Guardiola si je po koncu obračuna vzel nekaj časa za krajši pogovor s skrušenimi nasprotniki, predvsem z vratarjem Bradleyjem Collinsom, ki je bil nemočen pri zadetkih Gabriela Jesusa, Brazilec je prvič v karieri prispeval kar štiri, zadeli pa so še Kevin De Bruyne, Oleksandr Zinčenko, Philip Foden, Kyle Walker in Riyad Mahrez. Katalonski trener branilcev naslova v Premier League je vse prisotne tudi opomnil, da si predstavnik iz League 1 zasluži pohvale za letošnje pokalne dosežke, saj so na poti do polfinala izločili veliko močnejših nasprotnikov.

"Želim jim čestitati za neverjeten turnir. Ko prideš do polfinala in si premagal ekipe iz Premier League, mitske ekipe, kakršni sta Aston Villa in Middlesbrough, potem je nek razlog, da si tukaj. Zaslužijo si neverjetne čestitke,"je dodal Guardiola."Mi nismo ekipa, ki ima veliko naslovov v našem muzeju, zato moraš izkoristiti vsako priložnost za finale. Ni važno, kaj se je zgodilo minulo sezono, moraš jo izkoristiti. Edini način je, da vse skupaj vzameš resno. Igralcem sem rekel: 'Spoštovati nasprotnika pomeni, da ostanemo zvesti samim sebi!' To smo storili in zato smo zadovoljni."

Trener Burtona in sin legendarnega angleškega trenerja Briana Clougha, Nigel Clough, je dodal:"Nismo pričakovali nič manj, glede na ogromno razliko med ekipama, menili smo, da bi lahko bilo še več (golov, op. a.). Nismo storili veliko narobe, pri dveh ali treh golih bi lahko storili več, a nismo igrali preveč slabo. Si želim, da ne bi igrali? Niti slučajno, spisali smo zgodovino s tem, ko smo prišli tako daleč. Ni šlo samo za nocojšnjo tekmo, temveč za dosežek, da smo prišli do sem. Do samega konca smo vztrajali, kričali so 'želimo si deset', mi pa smo jih ustavili, to je bilo za nas pozitivno. Nekateri mladci so dobili izkušnjo, ki je ne moreš kupiti. Ni lepo, ko goli padajo, ti pa ne moreš storiti ničesar, da bi jih ustavil ..."