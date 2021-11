Guardiola po preobratu in zasluženi zmagi: Ljudje uživajo v naši igri

Manchester City je prevladoval večji del dvoboja na Etihadu; še posebej v prvem polčasu so bili varovanci trenerja Josepa Guardiole občutno boljši tekmec od superzvezdniškega Paris Saint Germaina, ki je po zadetku Kyliana Mbappeja na začetku drugega polčasa sicer povedel z 1:0, toda v nadaljevanju znova prepustil posest žoge nasprotniku, ki je to znal izkoristiti ter z zadetkoma Raheema Sterlinga in Gabriela Jesusa priti do povsem zaslužene zmage.

V igri Parižanov se je še enkrat več pokazalo, da se vse preveč stavi na individualno kakovost posameznikov, ki pa tokrat niso uspeli prevesiti tehtnice na stran svojega moštva. Manchester City na drugi strani pa je kljub odsotnosti treh izjemno pomembnih članov začetne enajsterice - Kevina De Bruyneja, Jacka Grealisha in super nadarjenega Phila Fodna - uspel omejiti učinek pariške zvezdniške trojice in si s četrto zmago zagotoviti ugodnejši položaj pred začetkom izločilnih bojev. "Ta zmaga je potrditev kakovostnega dela v preteklem obdobju. Vedeli smo, da nas čaka zelo zahtevna naloga, saj PSG razpolaga z velikim številom kakovostnih nogometašev, ki lahko v vsakem trenutku preobrnejo potek srečanja. Zaostanku navkljub smo se v nadaljevanju drugega polčasa odlično odzvali in na koncu zasluženo osvojili zelo pomembne tri točke," je po tekmi dejal strateg Cityja Pep Guardiola, ki je v nadaljevanju druženja s predstavniki 'sedme sile' pohvalil igralce z rezervne klopi, ki so na najboljši možen način zapolnili vrzeli ob odsotnosti zgoraj omenjene trojice.