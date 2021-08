Guardiola: Po sedmih letih s to ekipo bom, vsaj tako mislim, potegnil črto

Že po delu z Barcelono si je Guardiola v letih 2012 in 2013 vzel krajši odmor, nato pa tri leta vodil Bayern München, preden ga je pot zanesla v Manchester. Očitno zdaj išče nove izzive.

Pep Guardiola si nato želi med reprezentančne trenerje v Evropi ali Južni Ameriki. "Vzel si bom nekaj odmora, nato si želim še to izkušnjo," je še povedal trener, ki je Manchester od leta 2016 v Angliji popeljal do treh naslovov prvaka v premier ligi.

Guardiola je v klubskem nogometu dosegel vse kot igralec in trener. Posebej impozantna je njegova trenerska kariera, saj je z Barcelono že kot mlad trener trikrat osvojil špansko prvenstvo, po dvakrat pa španski pokal, Ligo prvakov in klubsko svetovno prvenstvo. Prvak je bil tudi v Nemčiji, v Angliji pa je leta 2019 z Manchestrom postal prvi trener, ki je v eni sezoni z ekipo osvojil prav vse lovorike.

Obisk bratov Marquez v Manchestru

Pred VN Velike Britanije sta Guardiolo obiskala njegova rojaka, brata Alex Marquez in Marc Marquez. "Ko si večkrat šampion veš, da je to zato, ker si nekaj posebnega. Na žalost je (Marc Marquez) bil poškodovan, ampak zdaj napreduje. Verjamem, da bo svojo kariero podaljšal in s tem osrečil ljudi, ki ljubijo ta šport," je svoje mnenje o starejšem bratu Marquez podelil trener Cityja.