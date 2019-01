City 'odprl' prvenstvo, Klopp se v jezi sprašuje: 'Kako za vraga?'

"A takšne situacije se lahko zgodijo. Igralec sprejme odločitev, gre na tla, v drseči štart, in želi ubraniti situacijo. Tvegal je. Če pa bi Mo ostal na nogah in ne bi skočil prek njega, potem bi bila to drugačna situacija. To vsi vemo. Še vedno je prijeten tip, a z zelo slabo odločitvijo."

"Res mi je všeč Vincent Kompany, a kako za vraga to ni rdeči karton?" je Klopp povedal za televizijo Sky Sports. "Zadnji mož (v obrambi, op. a.) je in gre v štart. Če bi še bolj zadel Moja (Salaha, op. a.), bi končal sezono. Ni lahko za sodnika in morda tega ne vidi tako, kot vidim jaz. Vsi vedo, da mi je všeč, tako fantastičen igralec je, izjemen. Oboževal sem ga že takrat, ko je bil pri Hamburgu,"je Kompanyja pohvalil nekdanji trener Mainza in Borussie Dortmund.

"Res je, da dolgo časa nismo osvojili (naslova, op. a.), klub ga ni in mi ga nikoli nismo kot ekipa. Želimo si čim bolje končati sezono, to je naša pravica, to lahko storimo. Še vedno smo v precej dobrem položaju, zato je za nas vse v redu. Ne v tem trenutku, ko je občutek res slab, a to je le trenutek. Jutri zjutraj se bomo zbudili in bo občutek še vedno povprečen, nato pa bomo imeli priložnost delati na tem in se pripraviti za naslednjo tekmo, to pa bomo stoodstotno naredili. To je vse."

'Ni prva tekma, ki smo jo izgubili v naših življenjih'

Gostje so lahko obžalovali tudi večje število lepih priložnosti, s katerimi bi lahko tehtnico nagnili na svojo stran že pred dramatičnimi zadnjimi minutami. Sadio Mane je v 18. minuti zatresel okvir vrat, John Stones pa je z neposrečenim izbijanjem žoge zadel Edersona, nato pa okroglo umetno usnje ustavil dobesedno milimetre pred prečkanjem črte.

"Na koncu lahko rečete, da 'vratnica in notri' ali 'vratnica in ven' naredita ogromno razliko,"je zaključil Klopp. "Danes smo bili temu priča. Ne vem točno, a slišal sem, da je bilo pri našem golu zelo na tesno. Nato bi lahko zadeli dvakrat, seveda. City je imel protinapade, še posebej, ko smo izgubili žogo, je bilo zelo nevarno. Na koncu smo izgubili in to sprejmemo. Ni prva tekma, ki smo jo izgubili v naših življenjih. Ni res 'kul', a je eden od treh rezultatov, ki bi se lahko zgodil, to pa je tisti, ki ga nismo poznali, a ga moramo sprejeti. Zdaj se pomikajmo naprej."

Guardiola: Ti neverjetni igralci so vsem pokazali, kako dobri so

Trener branilcev naslova Josep Guardiolaje menil, da je njegova ekipa v četrtek pokazala, "kako dobra je". Po kar treh porazih na zadnjih petih tekmah so se zdeli sinje modri že na robu tega, da se poslovijo od boja za drugi zaporedni naslov, a sta SergioAgüerov prvem in Sane v drugem polčasu z izjemnima zadetkoma poskrbela, da je Liverpool "padel" prvič v tekoči ligaški sezoni.

LESTVICA

"Zaostanek smo zmanjšali, a oni so še vedno na vrhu lestvice in še vedno razlika znaša štiri točke," je opozoril Guardiola, za čigar moštvo je bil Liverpool usoden v izločilnih bojih minule sezone Lige prvakov. "To je dovolj točk, da smo lahko mirni, a to je dober trenutek, da čestitam in rečem hvala vsem tem neverjetnim igralcem za to, kar so storili v zadnjih 16 mesecih,"je nadaljeval katalonski trener.

"Danes so vsem pokazali, kako dobri so, igrali so proti neverjetni ekipi. To je bil dober spektakel in obe ekipi sta igrali na zmago. Za nas je bil to finale, ker bi bilo v primeru današnjega poraza skorajda vsega konec. Zmaga pomeni, da je spet tesno."