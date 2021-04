Guardiola: Poleti ne bo novega napadalca, zaradi trenutnih cen je to nemogoče

"Po trenutnih cenah poleti ne bomo kupili nobenega napadalca. Nemogoče je. Ne bomo si privoščili česa takega. Vsi klubi imajo v trenutnih razmerah težave in mi nismo nobena izjema. Ne vem, kaj se bo zgodilo, a trenutno je večja možnost, da poleti ne bomo pripeljali okrepitev v napadu,"je na vprašanje, kako bodo pri Manchester Cityju zakrpali vrzel, ki bo nastala ob odhodu Sergia Aguera, odgovoril Pep Guardiola.

32-letni Argentinec je član kluba že od leta 2011, po koncu sezone pa ga bo zapustil, saj mu pri Cityju niso več podaljšali pogodbe. Skupno je za moštvo z Etihada dosegel rekordnih 257 zadetkov. "Vsi v klubu vemo, kako pomemben je bil in še vedno je Aguero. Takšne odločitve nikdar niso enostavne. Skoraj nemogoče ga je nadomestiti. Ne samo zaradi številk (doseženih zadetkov in asistenc, op. a.), temveč tudi zaradi njegovega doprinosa v garderobi. To, kar on predstavlja za naš klub, je nenadomestljivo,"je Agueru laskal nekdanji trener Barcelone.