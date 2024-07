Guardiola potrdil: de Bruyne ostaja v Manchester Cityju

Kevin De Bruyne, ki se je pridružil Manchester Cityju leta 2015 za 76 milijonov evrov iz Wolfsburga, je eden ključnih igralcev meščanov in eden najboljših kreativnih vezistov na svetu.

V sam vrh svetovnega nogometa so ga postavile njegova tehnična spretnost, izjemna vizija in neverjetna sposobnost ustvarjanja priložnosti za soigralce. V zadnjih sezonah je bil nepogrešljiv člen ekipe, ki je osvojila številne lovorike, vključno z Ligo prvakov in šestimi naslovi Premier lige.

V zadnjih tednih pa so številni mediji poročali o zanimanju arabskih klubov za usluge Belgijca, pri čemer so mu ponujali bajne vsote denarja, da bi se preselil na Bližnji vzhod.

Predvsem Al-Ittihad, ki že premore zvezdnike, kot so Karim Benzema, N'Golo Kante in Fabinho, je po klavrni sezoni pokazal največ interesa zanj, toda Josep Guardiola je jasno povedal, da de Bruyne ostaja v Manchestru.

Belgijec bo tako še naprej igral ključno vlogo v njihovem boju za nove naslove, ki so vselej cilj v zadnjih letih najbolj dominantnega angleškega kluba.