Guardiola potrdil: Sane ni podaljšal pogodbe in bo zapustil klub

"Do njegovega odhoda bo prišlo to poletje, ali ko se mu pogodba izteče. Dvakrat ali trikrat smo mu ponudili pogodbo, ampak jo je zavrnil, tako da bo igral za drugi klub," je še pojasnil trenerPep Guardiola. Vodilni v bitki za storitve Saneja v prihodnje so trenutno pri Bayernu, poročajo otoški mediji. "Leroy je zavrnil podaljšanje in vsi to vedo. Če se z drugim klubom uskladimo do konca te sezone, bo odšel," je potrdil Guardiola. Sane ima sicer s Cityjem veljavno pogodbo še za eno sezono. Kot vse kaže, pa se utegne v bavarsko prestolnico preseliti že to poletje. A vendarle se za zdaj odškodnina za napadalnega vezista, ki bo drugo leto prost igralec, zdi kar visoka: po poročanju Sky Sportsa znaša 68 milijonov evrov.

Nemški reprezentant, ki pogostokrat ni bil zadovoljen z vlogo, ki mu jo je namenjal trener Guardiola, se je v Manchester City preselil avgusta 2016, sinjemodri so tedaj Schalkeju odšteli 52 milijonov evrov.