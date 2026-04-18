Nogomet

Guardiola pred tekmo sezone: Če izgubimo, bo vsega konec

Manchester, 18. 04. 2026 15.28 pred 1 uro 2 min branja 0

Pep Guardiola

Ta konec tedna se bosta v Premier ligi pomerila vodilni Arsenal in drugouvrščeni Manchester City. Tekma bo zelo pomembna za obe moštvi v luči boja za naslov prvaka. Trenutno imajo topničarji pred Cityjem šest točk prednosti, a imajo tudi eno odigrano tekmo več. V primeru zmage meščanov na tekmi sezone in zaostali tekmi proti Crystal Palacu bo ob koncu prvenstva še zelo zanimivo. Da bo tekma odločilnega pomena v boju za osvojitev naslova, se še kako dobro zavedata tudi oba trenerja.

Vodilno moštvo angleškega prvenstva Arsenal se v boj podaja z dobro popotnico. Topničarji so se med tednom drugič zapovrstjo uvrstili v polfinale Lige prvakov, potem ko so doma proti portugalskemu Sportingu odigrali neodločeno in tako uspeli obraniti prednost s prve tekme. Pred tem pa so v domačem prvenstvu na domačem terenu izgubili proti Bournemouthu z 1:2 in tako na stežaj odprli vrata Manchester Cityju v boju za naslov.

Manchester City je doma nepremagan na zadnjih 14 ligaških tekmah. Ironično je, da so nazadnje izgubili proti Tottenhamu, ki se letos bori za obstanek v ligi. Kljub temu da sinjemodri niso zmagali na zadnjih treh tekmah, ko so se pomerili proti vodilnemu moštvu lige, se trener Londončanov Mikel Arteta zaveda, da jih na stadionu Etihad ne čaka lahko delo.

"Na tekmo se bomo pripravili tako, da jo bomo zmagali, in to vidimo kot veliko priložnost za nas," je pred tekmo dejal Španec in dodal, da njegova ekipa niti malo ne razmišlja o igranju na neodločen rezultat. "Zaslužili smo si pravico, da smo v tem položaju, da smo izzivalni in da imamo možnost zmage, in to v nedeljo, verjetno proti najboljši ekipi in najboljšemu trenerju, kar jih je ta liga kdaj videla. To je velika čast in komaj čakamo, da odigramo tekmo," je zaključil Bask.

Kako veliko težo ima tekma proti Arsenalu, se zaveda tudi trener Cityja Pep Guardiola. Njegova ekipa se na dvoboj odpravlja s pozitivno noto, saj so na zadnjem medsebojnem dvoboju zasedbo Artete v finalu ligaškega pokala premagali z 2:0 in jim tako odvzeli možnost osvojitve prve lovorike v sezoni. Na strani meščanov je tudi statistika tekem, ki so jih odigrali v zadnjih štirih letih v mesecu aprilu. Na zadnjih 23 tekmah je City dobil 19 tekem in nobene izgubil.

"Igralcem sem povedal, da je to samo nogometna tekma in da se je moramo lotiti kot nogometno tekmo. Če vas zmotijo čustva, takoj izgubite fokus. Kaj je cilj? Da dobro odigrate in to je točno tisto, kar morate storiti, ter vse vidike, ki so potrebni za izziv proti ekipi, kot je Arsenal," je pred odločilno tekmo v bitki za naslov svojim varovancem dejal Katalonec. Slednji se zaveda, da bo prvenstvo v primeru poraza njegove ekipe bolj ali manj odločeno.

manchester city arsenal premier liga arteta guardiola

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
