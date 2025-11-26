Guardiola prevzel odgovornost za poraz: 'Pretiraval sem'

Manchester City je vpisal še drugi zaporedni poraz. Pred domačimi gledalci so varovanci Pepa Guardiole presenetljivo izgubili proti Bayerju iz Leverkusna. Katalonski strateg je pred tekmo dodobra premešal prvo enajsterico, kar pa se je izkazalo za napačno potezo.

Manchester City - Bayer Leverkusen FOTO: AP icon-expand

Meščani so med vikendom v gosteh klonili proti Newcastlu, ki jim je zadal prvi ligaški poraz po enem mesecu. City zdaj za vodilnim Arsenalom zaostaja za sedem točk. Pep Guardiola je bil očitno mnenja, da so njegovi igralci potrebni počitka. Proti lekarnarjem so na klopi ostali Gianluigi Donnarumma, Jeremy Doku, Ruben Dias in tudi meščanski stroj za doseganje zadetkov Erling Haaland.

Pretirano rotiranje svoje ekipe se je izkazalo za napačno potezo, saj so gostje dokaj lagodno prišli do zmage z 0:2. Za Leverkusen sta zadela Patrick Schick in Alejandro Grimaldo in svoji ekipi priigrala skok na 13. mesto. Po tekmi je katalonski strateg na klopi Angležev priznal, da je storil napako: "Prevzemam popolno odgovornost za poraz, pretiraval sem z rotacijami. Prvič v življenju sem storil nekaj takšnega in ni se mi izšlo," je po koncu srečanja 54-letnik izrazil svoje razočaranje.

Pep Guardiola po tekmi proti Leverkusnu FOTO: AP icon-expand

Kot razlog za vprašljive kadrovske spremembe je podal tudi število tekem, ki jih nogometaši odigrajo, sploh v luči nedavnega reprezentančnega premora: "Po reprezentančni akciji se tekme vrstijo vsake 3 ali 4 dni. Ne obstaja človek, ki bi zdržal tak tempo. Zato sem želel priložnost dati še nekaterim drugim igralcem, ki so več na klopi. Vem, da nogometaši postanejo nervozni, če ne igrajo veliko, zato sem skušal skrbeti tudi za stanje v slačilnici. Igrali smo pred domačimi navijači, smo v dobrem položaju, mislil sem, da bo moj načrt deloval. Očitno je, da ni in to moram sprejeti."

Erling Haaland FOTO: AP icon-expand

Meščani kljub porazu ostajajo med prvih osem, ogrozili pa bi jih lahko morebitni zmagi PSG-ja ter madridskega Reala. V tem primeru bi City izgubil svoje šesto mesto in padel izven cone avtomatskega napredovanja. V naslednjem krogu jih čaka prav derbi proti kraljevemu klubu.