Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Guardiola prevzel odgovornost za poraz: 'Pretiraval sem'

Manchester, 26. 11. 2025 10.57 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
0

Manchester City je vpisal še drugi zaporedni poraz. Pred domačimi gledalci so varovanci Pepa Guardiole presenetljivo izgubili proti Bayerju iz Leverkusna. Katalonski strateg je pred tekmo dodobra premešal prvo enajsterico, kar pa se je izkazalo za napačno potezo.

Manchester City - Bayer Leverkusen
Manchester City - Bayer Leverkusen FOTO: AP

Meščani so med vikendom v gosteh klonili proti Newcastlu, ki jim je zadal prvi ligaški poraz po enem mesecu. City zdaj za vodilnim Arsenalom zaostaja za sedem točk. Pep Guardiola je bil očitno mnenja, da so njegovi igralci potrebni počitka. Proti lekarnarjem so na klopi ostali Gianluigi Donnarumma, Jeremy Doku, Ruben Dias in tudi meščanski stroj za doseganje zadetkov Erling Haaland.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pretirano rotiranje svoje ekipe se je izkazalo za napačno potezo, saj so gostje dokaj lagodno prišli do zmage z 0:2. Za Leverkusen sta zadela Patrick Schick in Alejandro Grimaldo in svoji ekipi priigrala skok na 13. mesto.

Po tekmi je katalonski strateg na klopi Angležev priznal, da je storil napako: "Prevzemam popolno odgovornost za poraz, pretiraval sem z rotacijami. Prvič v življenju sem storil nekaj takšnega in ni se mi izšlo," je po koncu srečanja 54-letnik izrazil svoje razočaranje.

Pep Guardiola po tekmi proti Leverkusnu
Pep Guardiola po tekmi proti Leverkusnu FOTO: AP

Kot razlog za vprašljive kadrovske spremembe je podal tudi število tekem, ki jih nogometaši odigrajo, sploh v luči nedavnega reprezentančnega premora: "Po reprezentančni akciji se tekme vrstijo vsake 3 ali 4 dni. Ne obstaja človek, ki bi zdržal tak tempo. Zato sem želel priložnost dati še nekaterim drugim igralcem, ki so več na klopi. Vem, da nogometaši postanejo nervozni, če ne igrajo veliko, zato sem skušal skrbeti tudi za stanje v slačilnici. Igrali smo pred domačimi navijači, smo v dobrem položaju, mislil sem, da bo moj načrt deloval. Očitno je, da ni in to moram sprejeti."

Erling Haaland
Erling Haaland FOTO: AP

Meščani kljub porazu ostajajo med prvih osem, ogrozili pa bi jih lahko morebitni zmagi PSG-ja ter madridskega Reala. V tem primeru bi City izgubil svoje šesto mesto in padel izven cone avtomatskega napredovanja. V naslednjem krogu jih čaka prav derbi proti kraljevemu klubu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
pep guardiola manchester city bayer leverkusen poraz liga prvakov
Naslednji članek

Neymar odkupil Pelejevo blagovno znamko

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363