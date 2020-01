Guardiola priznal: Vedel sem za zabavo. Všeč mi je, da se fantje družijo tudi izven igrišča

"Res je, vedel sem za to zabavo," je dejal Guardiola, ko so ga angleški novinarji vprašali, če je seznanjen z zadnjo 'bunga bunga' zabavo. Španski strateg očitno nima nič proti, da se njegovi igralci po napornih tekmah tudi pozabavajo. "Ko imajo čas, pogostokrat večerjajo skupaj z osebjem. To vem in všeč mi je, ko se družijo tudi izven igrišča. Včasih pri komu doma, včasih v restavracijah. To je v redu," je z izjavo presenetil Guardiola in najbrž presenetil marsikaterega novinarja na konferenci pred tekmo s Crystal Palacom.