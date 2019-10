Guardiola priznava: Nezbrani smo ranljivi

"Za uvodnih osem krogov državnega prvenstva smo izgubili že preveč točk. Še posebej na domačem igrišču, kjer smo bili še nedolgo tega nazaj praktično nepremagljivi. Ne, ne bi govoril o krizi, saj smo še vedno na drugem mestu v prvenstvu, v ligi prvakov pa povsem na vrhu svoje skupine. Proti Wolverhamptonu (0:2) smo na žalost imeli slab dan,"je po nepričakovanem prvenstvenem porazu dejal razočarani strateg moštva iz modrega dela Manchestra Pep Guardiola, ki obžaluje predvsem zapravljene priložnosti svojih varovancev.



"Na vsaki tekmi si pripravimo dovolj priložnosti, a smo v zaključkih akcij nezbrani. Do 80. minute proti Wolverhamptonu smo imeli nadzor nad dogajanjem, a storili tudi dve neumni napaki v obrambi, kar so gostje znali kaznovati. Ko smo tako nezbrani, smo ranljivi,"priznava nekdanji trofejni trener Barcelone, medtem ko je presrečni prvi mož stroke pri Wolverhamptonu Nuno Espirito Santo odkril način, kako se zoperstaviti sinjemodrim: "Ko igraš proti njim (nogometašem Manchester Cityja, op. p.), obstaja le ena strategija, in to je, da jim z močnim obrambnim blokom na sredini igrišča in v obrambi onemogočiš kombinatoriko, ki je njihovo najmočnejše orožje. Moji nogometaši so to izvedli na izjemen način in zasluženo zmagali."