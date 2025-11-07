Guardiola bo proti Liverpoolu vodil 1000. tekmo v karieri

V nedeljo se bosta v angleškem prvenstvu pomerila Manchester City in Liverpool, na derbiju pa bo poseben jubilej praznoval trener sinjemodrih Španec Pep Guardiola. Vodil bo svojo jubilejno, 1000. tekmo in se bo boril že za svojo 716. zmago.

Guardiola je leta 2011 z Barcelono osvojil Ligo prvakov

Pep Guardiola je svojo trenersko pot začel pri Barcelonini B-ekipi, preden je prevzel glavno službo na Camp Nouu. Po neverjetnih štirih sezonah pri blaugrani se je preselil k nemškemu velikanu Bayernu. Leta 2016 pa je Bavarsko zamenjal za modro stran Manchestra.

Pep Guardiola

"Številke so nore. Ne razmišljam o tem, koliko je bilo tekem in koliko zmag, ampak ko dosežeš mejnik in prebereš, kaj si naredil ... Zmage, povprečje, ne samo v Premier ligi in Ligi prvakov, v Barceloni smo naredili neverjetne stvari, res je za mano fantastično obdobje," je na novinarski konferenci pred derbijem dejal 54-letni Katalonec in dodal, da je Liverpool idealen tekmec za praznovanje jubileja. "Liverpool je v Angliji naš največji tekmec, zato je prav, da so na mojem jubileju," je Guardiola pohvalil nogometaše Liverpoola, s katerim si je City razdelil zadnjih osem naslovov državnega prvaka.

