Guardiola bo proti Liverpoolu vodil 1000. tekmo v karieri

Pep Guardiola je svojo trenersko pot začel pri Barcelonini B-ekipi, preden je prevzel glavno službo na Camp Nouu. Po neverjetnih štirih sezonah pri blaugrani se je preselil k nemškemu velikanu Bayernu. Leta 2016 pa je Bavarsko zamenjal za modro stran Manchestra.
"Številke so nore. Ne razmišljam o tem, koliko je bilo tekem in koliko zmag, ampak ko dosežeš mejnik in prebereš, kaj si naredil ... Zmage, povprečje, ne samo v Premier ligi in Ligi prvakov, v Barceloni smo naredili neverjetne stvari, res je za mano fantastično obdobje," je na novinarski konferenci pred derbijem dejal 54-letni Katalonec in dodal, da je Liverpool idealen tekmec za praznovanje jubileja. "Liverpool je v Angliji naš največji tekmec, zato je prav, da so na mojem jubileju," je Guardiola pohvalil nogometaše Liverpoola, s katerim si je City razdelil zadnjih osem naslovov državnega prvaka.
Za jubilej so mu že čestitali številni znani nogometaši in trenerji, med njimi tudi legendarni trener Manchester Uniteda Sir Alex Ferguson: "Vaša globoka ljubezen in strast do igre sta bili vedno tako očitni. Morate biti ponosni na neizbrisen vpliv, ki ga še naprej imate na svetovni ravni. Doseči 1000 tekem in doseči takšno dolgo življenjsko dobo v nogometu je mejnik, ki ga nikoli ne gre podcenjevati. Pri tem pa še naprej osvajati naslove v prvenstvu, Ligi prvakov in domačih pokalih, je izjemno," je Škot dejal v imenu Združenja menedžerjev lige.
