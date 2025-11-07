Svetli način
Nogomet

Guardiola bo proti Liverpoolu vodil 1000. tekmo v karieri

Manchester, 07. 11. 2025 17.35 | Posodobljeno pred 29 minutami

STA , L.M.
V nedeljo se bosta v angleškem prvenstvu pomerila Manchester City in Liverpool, na derbiju pa bo poseben jubilej praznoval trener sinjemodrih Španec Pep Guardiola. Vodil bo svojo jubilejno, 1000. tekmo in se bo boril že za svojo 716. zmago.

Guardiola je leta 2011 z Barcelono osvojil Ligo prvakov
Guardiola je leta 2011 z Barcelono osvojil Ligo prvakov FOTO: Profimedia

Pep Guardiola je svojo trenersko pot začel pri Barcelonini B-ekipi, preden je prevzel glavno službo na Camp Nouu. Po neverjetnih štirih sezonah pri blaugrani se je preselil k nemškemu velikanu Bayernu. Leta 2016 pa je Bavarsko zamenjal za modro stran Manchestra.

Pep Guardiola
Pep Guardiola FOTO: Profimedia

"Številke so nore. Ne razmišljam o tem, koliko je bilo tekem in koliko zmag, ampak ko dosežeš mejnik in prebereš, kaj si naredil ... Zmage, povprečje, ne samo v Premier ligi in Ligi prvakov, v Barceloni smo naredili neverjetne stvari, res je za mano fantastično obdobje," je na novinarski konferenci pred derbijem dejal 54-letni Katalonec in dodal, da je Liverpool idealen tekmec za praznovanje jubileja. "Liverpool je v Angliji naš največji tekmec, zato je prav, da so na mojem jubileju," je Guardiola pohvalil nogometaše Liverpoola, s katerim si je City razdelil zadnjih osem naslovov državnega prvaka.

Sir Alex Ferguson
Sir Alex Ferguson FOTO: AP

Za jubilej so mu že čestitali številni znani nogometaši in trenerji, med njimi tudi legendarni trener Manchester Uniteda Sir Alex Ferguson: "Vaša globoka ljubezen in strast do igre sta bili vedno tako očitni. Morate biti ponosni na neizbrisen vpliv, ki ga še naprej imate na svetovni ravni. Doseči 1000 tekem in doseči takšno dolgo življenjsko dobo v nogometu je mejnik, ki ga nikoli ne gre podcenjevati. Pri tem pa še naprej osvajati naslove v prvenstvu, Ligi prvakov in domačih pokalih, je izjemno," je Škot dejal v imenu Združenja menedžerjev lige.

