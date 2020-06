Guardiola prvič o smrti mame: To so bili res težki časi

Ob smrti mame, ki je boj za življenje izgubila v bolnišnici blizu domačega Santpedorja, se je Josep Guardiolanahajal v domovini, kamor se je umaknil po prekinitvi večine državnih in vseh mednarodnih nogometnih tekmovanj.

"To, kar sem doživel sam, doživijo tudi vsi ostali. Nič ni drugače," je dejal Guardiola. "Vsi ljudje, ki smo jih izgubili, so pomembni za svoje družine. Zato družine tudi imamo, da smo skupaj, da smo močni. Za vse, ki so izgubili zelo pomembne člane svojih družin ali prave prijatelje, so bili to res težki časi."

Guardiola se z državnim prvakom Manchester Cityjem po več kot treh mesecih premora v sredo vrača na zelenice Premier League, saj sinje modre še čaka prestavljena tekma v gosteh z londonskim Arsenalom, ki ga vodi Katalončev nekdanji pomočnik Mikel Arteta. Njun dvoboj, ki bi moral biti sprva na sporedu 11. marca, je bil prvi, ki ga je Premier League prestavila zaradi epidemije (in kasneje razglašene pandemije) novega koronavirusa.

'Nihče ni pričakoval tega'

Člani Arsenala, ki so sodelovali pri tekmi osmine finala Lige Evropa z Olympiakosom, so bili namreč v stiku z nekaterimi okuženimi nogometaši grškega kluba, pri katerem so potrdili tudi okužbo predsednika Evangelosa Marinakisa. Na seznamu okuženih se je kasneje znašel tudi Arteta. Guardiola je sicer pred odpovedjo omenjenega spopada v Londonu dejal, da mu igranje brez navijačev ne ustreza najbolj.

"V tistem trenutku, ko sem podal to izjavo, nihče ni pričakoval tega, kar se je zgodilo, niti zdravniki," je še povedal Guardiola."Najboljši zdravniki na svetu niso pričakovali tega, kar se je v tej situaciji zgodilo. Zdravje ljudi je najpomembnejše, a na koncu se je Premier League, tako kot v Španiji, odločila, da bomo morali igrati in tudi bomo igrali. Ti igralci so ljudje. Prilagodili se bodo tako hitro, kot se bodo lahko."

City, ki bo sodeloval tudi v pobudi Premier League in namesto priimkov nogometašev na drese natisnil napis "Black Lives Matter" (Življenja temnopoltih so pomembna, op. a.), bo proti Arsenalu igral tudi s sloganom "Cityzens Giving for Recovery", ki je del dobrodelne kampanje, s katero želijo zbrati milijon funtov prek City Football Groupa, ki je lastnik kluba.