Guardiola s hvalnicami na račun modrih: Chelsea je izločil kralje Lige prvakov

"Po jutrišnji tekmi bomo imeli več kot 20 dni do finala in lahko se zgodi marsikaj," je za novinarje vročo zgodbo – ogrevanje pred vrhuncem – razčlenil Guardiola, ki temu, da se bo v soboto spopadel z nasprotnikom finala Lige prvakov, ni želel dajati pretirano veliko pozornosti. "Še vedno v našem taboru ni niti malo razmišljanj o finalu Lige prvakov, saj lovorike angleške lige še nimamo v svojih rokah. Enkrat, ko bomo osvojili Premier League, pa bomo imeli čas, da se osredotočimo na finale Lige prvakov in vse, kar je povezano s tem. Toda še vedno ostajam previden. V športu, dokler je nimaš (lovorike), o njej ne govoriš," je kar malce vraževerno razložil Katalonec, ki je v tej sezoni dodal novo poglavje trenerskim mojstrovinam, in sicer granitno obrambo. Cityjeva je namreč v tej sezoni Lige prvakov prejela vsega štiri zadetke.

Guardiola, ki lahko s sinjemodrimi že v soboto vnovič postane angleški prvak, se je dotaknil tudi 'vrednosti' obeh lovorik (Premier League in Lige prvakov). "Lovorika Premier League je najpomembnejša lovorika. Če govorimo o ekonomiji kluba, pa je to, da smo se uvrstili v Ligo prvakov, za prihodnjo sezono najpomembnejša lovorika," je karikiral Guardiola.

"Deloval sem v treh neverjetnih klubih z neverjetno podporo in z neverjetnimi nogometaši, ni več nobene skrivnosti. V drugih ekipah s to podporo, a brez takšne ekonomske podpore, ne bi bili takšen zmagoviti stroj. Srečneži smo, da smo lahko v takih klubih. Da, zagotovo je za vsem skupaj tudi precej dela," je še zaključil Guardiola. In v nogometu se v določenih klubih vrtijo zares astronomske vsote. Tudi zato, ker so bili klubi za ceno uspeha vajeni 'trošiti vsepovprek', je koronakriza tako zelo močno udarila nekatere evropske velikane. Celo tako zelo, da so rešilno bilko videli v ustanovitvi Superlige, ki je ustanoviteljem na papirju prinašala gigantske finančne injekcije. Navijači so, predvsem na Otoku – seveda – povedali svoje.