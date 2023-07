Guardiola: Savdska Arabija je spremenila nogometni trg

"Savdska Arabija je spremenila nogometni trg. Pred nekaj meseci, ko je Cristiano Ronaldo okrepil Al Nassr, ni nihče pomislil na to, da bo danes tam igralo toliko vrhunskih nogometašev. V prihodnosti se bo to samo še stopnjevalo, česar se morajo klubi tudi zavedati," je povedal Guardiola, ki je v minuli sezoni meščane popeljal do trojčka lovorik.

Nathan Ake podaljšal pogodbo do leta 2027

Po odhodu Mahreza je navijače Manchester Cityja navdušila novica, da je Nathan Ake podaljšal pogodbo do leta 2027. "To je najboljši klub na svetu. Vsak dan sem ponosen na to, da sem del te ekipe. Iz dneva v dan so pred mano izzivi, po katerih postajam boljši. Še vedno si želim napredovati in tukaj mi to omogočajo" je povedal 28-letni branilec.