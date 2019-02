Man City do lovorike v ligaškem pokalu, počilo med Sarrijem in vratarjem Kepo

Redni del tekme se je ob terenski premoči Manchester Cityja zaključil z rezultatom 0:0, Chelsea pa niti v podaljšku ni prišel do niti enega samega strela v okvir vrat sinjemodrih. Precej bolj podjetni so bili nogometaši iz Manchestra, ki sicer niso prikazali svoje najboljše predstave, a vendarle prevladovali v strelih proti golu (3 v okvir vrat, 7 mimo vrat).

Na koncu so odločili streli z bele točke, kjer so več zbranosti pokazali varovanci Pepa Guardiola. Pri Londončanih sta strela zapravila Jorginhoin David Luiz, pri gostih iz Manchestra pa je zgrešil zgolj Leroy Sane. Z novim porazom se je stolček Maurizia Sarrija še dodatno zatresel in če gre verjeti pisanju angleških medijev, bo že ta teden najverjetneje že nekdanji trener Chelseaja.