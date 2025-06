Opozorilo Pepa Guardiole: Bojim se, da bodo naši otroci naslednji na vrsti

"Tako boleče je gledati prizore iz Gaze. Bolečino čutim po celotnem telesu. Jasen bom, ne gre za ideologijo. Ne gre za prav in narobe. Dajte no. Gre za ljubezen do življenja. Za skrb za soseda. Mogoče se nam zdi, da se nas ne tičejo umori štiri in petletnih otrok, ki umirajo v bolnišnicah, ki že dolgo niso več bolnišnice. Dobro, lahko tako razmišljamo. Ni naša stvar. Ampak bodite previdni. Naslednji otroci bodo naši. Naslednji štiri in petletniki bodo naši. Žal mi je, da od začetka te more vsakič, ko vidim svoje otroke Mario, Mariusa in Valetino, vidim dojenčke v Gazi. Zelo me je strah. Mogoče se nam ti prizori zdijo oddaljeni," je dejal Guardiola.

"Mogoče se boste vprašali, kaj lahko storimo. Spomnim se zgodbe. Gozd gori. Vse nemočne živali živijo v strahu. Majhna ptička leti sem in tja do morja in nazaj. V kljunu nosi kapljice vode. Kača se ji smeji in jo vpraša: 'Zakaj to počneš? Nikoli ne boš uspela pogasiti ognja.' 'Vem,' ji odgovori in zadnjič doda: 'Počnem to, kar lahko.' Ptica se zaveda, da ne more storiti veliko, a kljub temu bo poskušala storiti vsaj nekaj. V svetu, ki nam govori, da smo premajhni, da bi naredili razliko, me ta zgodba spomni na to, da se moč enega ne meri v velikosti, ampak v izbiri. Gre za to, da se pojaviš in nisi tiho ter čakaš, ko je najbolj pomembno," je zbranim dejal nekdanji trener Barcelone.