Guardiola se spogleduje s katastrofo: 'Zmagala je boljša ekipa'

Katastrofalna sezona Manchester Cityja je na Parku princev dobila novo poglavje. Meščani so v tekmi, ki je nikakor niso smeli izgubiti, na začetku drugega polčasa povedli z dvema zadetkoma prednosti, a je PSG v nadaljevanju vstal od mrtvih in Edersonovo mrežo zatresel kar štirikrat. City je trenutno na 25. mestu, ki pomeni izpad iz Lige prvakov. V zadnjem krogu nujno potrebuje zmago proti Club Bruggeu.

OGLAS

Manchester City je pred sezono sodil v ožji krog favoritov za naslov v Ligi prvakov, ki ga je že osvojil leta 2023, ob tem je veljal tudi za glavnega favorita za osvojitev angleškega naslova. Po črnem nizu v domačem prvenstvu, ki se je začel z nesrečno poškodbo Rodrija, je njihovih upov na zmago v Premier League že konec. Utegne pa se zgoditi, da bo že prihodnjo sredo konec tudi upov na uspeh v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Varovanci Pepa Guardiole so namreč v izjemno pomembni tekmi proti PSG-ju doživeli nov polom, potem ko so v štirih minutah zapravili dva zadetka prednosti in na koncu visoko izgubili z 2:4.

Odličnemu začetku drugega polčasa je sledil popoln razpad "V prvem polčasu sta obe ekipi imeli svoje trenutke. Tudi mi bi lahko zadeli, a PSG je bil boljši," je redkobesedni Guardiola najprej komentiral razplet prvega polčasa, v katerem navijači na Parku princev niso videli zadetkov. To se je spremenilo kmalu po začetku drugega, Jack Grealish in Erling Haaland sta City do 53. minute popeljala v izdatno prednost, a že po uri igre je na semaforju pisalo 2:2. Dobrih deset minut pred koncem je Joao Neves domače popeljal v vodstvo, zadnji žebelj v krsto gostov pa je v sodniškem dodatku zabil Goncalo Ramos. Nogometaši Cityja so v tej sezoni po vodstvu v vseh tekmovanjih zapravili že neverjetnih 21 točk.

Grealish: Morda je kriva samozavest "Običajno smo bili v takšnih trenutkih odlični. V tej sezoni pa se nam prepogosto dogaja, da prednosti enostavno nismo sposobni zadržati. Ne vem, kaj je razlog. Morda je kriva samozavest. Morali se bomo spremeniti in nujno zmagati prihodnji teden," je razmišljal strelec prvega gola Grealish, za katerega je bil to šele drugi zadetek v tej sezoni v vseh tekmovanjih. Prvega je dosegel v FA pokalu.

PSG 4:2 Manchester City FOTO: Sofascore.com icon-expand

Guardiola: Bili so boljši, hitrejši, spretnejši Cityju se je že devetič v tej sezoni pripetilo, da priigranega vodstva ni uspel zadržati do konca. To je največ izmed vseh premierligaških klubov. "Zadeli smo dvakrat v petih minutah. Nato pa so oni ponovili vajo. Takrat so začeli verjeti. Bili so boljši, hitrejši in spretnejši. Tekme enostavno nismo mogli kontrolirati," je v izjavi za Sky Sports po tekmi razglabljal Guardiola, ki je deloval precej vdan v usodo.

Jasno je, da bi izpad Cityja že po ligaškem delu pomenil pravo senzacijo. Izločilne boje namreč prinaša kar 24 od 36 mest. Za to pa bodo meščani v zadnjem krogu prihodnjo sredo nujno morali ugnati belgijski Club Brugge. "Tokrat je zmagala boljša ekipa, a imeli bomo še eno priložnost," je nadaljeval Guardiola. Na vprašanje o možnem izpadu pa odvrnil: "Lahko se zgodi. Če ne bomo zmagali, bo to pomenilo, da si napredovanja niti nismo zaslužili. To je realnost. Nismo nabrali dovolj točk in to bomo morali sprejeti."