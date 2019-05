Guardiola šele tretji trener, ki je ubranil naslov v Premier League

Kako zelo težko je osvajati naslove v angleški Premier League govori podatek, da je Pep Guardiola šele tretji trener v zgodovini, ki je uspel ubraniti naslov prvaka in to kljub temu, da so na Otoku trenerji v klubih vajeni delovati več let, včasih celo desetletje ali več.

Potem ko je City s točko prednosti pred Liverpoolom ubranil naslov iz sezone 2017/18, je Guardiola postal tretji, ki mu je uspelo naslov osvojiti dvakrat zapored. Pred tem je to uspelo le še legendarnemu Siru Alexu Fergusonuna klopi Manchester Uniteda (2007/08 in 2008/09), Jose Mourinho pa pri poveljevanju Chelseaja (2004/05 in 2005/06).

Guardiola je ob tem dosežku postal tudi prvi strateg na svetu, ki je ubranil naslov v Španiji, Nemčiji in Angliji.