Guardiola si želi Kana v zameno za Jesusa in Sterlinga

Po porazu v finalu elitne Lige prvakov v taboru Manchester Cityja niso skrivali velikega razočaranja. A le nekaj dni po grenkem spoznanju, da bodo na morebitno osvojitev najprestižnejše nogometne klubske lovorike morali počakati vsaj leto dni, je strateg meščanov Josep Guardiola s sodelavci že začel razmišljati o potencialnih okrepitvah za prihodnjo sezono 2021/22.

Večina britanskih medijev se je tako v zadnjih dneh razpisala o možnosti prestopa dolgoletnega izjemnega napadalca Tottenhama Harryja Kana na Etihad, s katerega naj bi v zameno v nasprotno smer odšla Gabriel Jesus in Raheem Sterling. "Ta zamenjava je Guardiolova ideja, saj želi prevetriti napadalno vrsto. Ni skrivnost, da katalonski strokovnjak izjemno spoštuje lik in delo 27-letnega Kana, ki si na drugi strani želi osvajati lovorike. In prav Manchester City je sredina, v kateri naj bi Kane videl veliko priložnosti za doseganje odmevnejših rezultatov. Obenem pa kapetan angleške izbrane vrste zelo ceni belgijskega reprezentančnega vezista Kevina de Bruynea, s katerim bi se lahko v igri odlično dopolnjevala. Jasno pa je, da se bo veliko vprašalo tudi predsednika Spursov Daniela Levyja, ki je že vrsto let znan kot zelo zahteven pogajalec," so med drugim zapisali pri The Guardianu.