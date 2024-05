Guardiola (skoraj) prepričan: Mislim, da to ne bo uspelo nikomur več

Pep Guardiola, na katerega se v trenerski karieri "popajo" lovorike, je z Manchester Cityjem spisal zgodovino. Katalonec je kot prvi strateg v Angliji s klubom povezal štiri zaporedne naslove državnega prvaka. Do odločitve na Otoku je prišlo v zadnjem krogu, saj je bil v igri za naslov vse do bridkega konca tudi londonski Arsenal. "Pustite mi, da sem tokrat čustven," je po zmagoslavju v Premeir League med drugim dejal 53-letni strateg.

Manchester City

Spomnimo, sinjemodri so v zadnjem, 38. krogu, na domači zelenici premagali West Ham s 3:1 in sezono končali z dvema točkama naskoka pred Arsenalom. Ta je na zadnji tekmi na domačem stadionu ob koncu le premagal Everton z 2:1.

V Angliji je bilo pred zadnjim krogom odprtih še nekaj vprašanj. O naslovu prvaka sta odločala City in Arsenal. Slednji je upal na spodrsljaj meščanov, a se to ni zgodilo. Sinjemodri, sicer varovanci Pepa Guardiole, so dvoboj odlično začeli. Phil Foden je v drugi in 18. minuti zadel za 2:0, a je sijajen zadetek s škarjicami Mohammeda Kudusa v 42. minuti nekoliko presekal sicer prevladujoče meščane.

Manchester City je prišel do 10. naslova angleških prvakov, Erling Haaland pa do naslova najboljšega strelca v Premier league.

V drugem delu je vse dvome o naslovu prvaka razblinil Rodri z zadetkom v 59. minuti. "Uf, bilo je presneto naporno. Tako fizično kot čustveno. Predvsem čustveno je bilo v zadnjih dnevih zelo naporno in moji domači so opazili mojo nemirnost," je po zmagoslavju na Etihadu priznal Guardiola in na vsa usta hvali svoje varovance.

"Izjemni so. Trdno so garali za to in bili nagrajeni za trud skozi sezono. Vsa čast Arsenalu, mislim, da si je tudi on zaslužil naslov, glede na predstave v sezoni. A na koncu je lahko le en prvak in vesel sem, da smo to mi," je nadaljeval Guardiola in se še enkrat spomnil bolečega izpada v Ligi prvakov proti Realu. Po mnenju večine nezasluženega ...

"Bilo je težko po izpadu. Potrebovali smo nekaj časa, da pridemo k sebi. Bolelo je, to priznam, a fantje so pokazali veličino, ko so misli in koncentracijo preusmerili v domače prvenstvo. Ni bilo lahko v končnici, saj Arsenal ni popuščal. Na koncu je ta naslov slajši, ker je bil dosežen z veliko muko in dobesedno v zadnjem krogu," je še opazil Guardiola, ki je državni naslov osvojil v Španiji, Nemčiji in Angliji.

Pep Guardiola je s sinjemodrimi šestkrat osvojil naslov angleškega prvaka.

"Vsak naslov je poseben in vsak drži posebno mesto v mojem srcu, a kot pravijo, zadnji je vedno najbolj pomemben. In ta je po vseh dejavnikih moj najljubši, saj je zahteval našo skupno predanost in medsebojno zaupanje," je izbiral besede Guardiola in komentiral poker zaporednih naslovov.

Phil Foden je na zadnji tekmi sezone zabil dva gola.

"To je izjemno. To je zgodovinsko. Še nikomur ni uspel takšen podvig in vesel sem, da smo zapisani med večne. Še več, menim celo, da kaj takega v Angliji nikomur ne bo več uspelo. Sploh se ne zavedamo, kaj nam je uspelo in kako težko je štirikrat zapored osvojiti naslov na Otoku," je za BBC še sporočil Pep Guardiola, ki o svoji trenerski prihodnosti ni želel govoriti. "Najprej veliko slavje, nato krajši počitek in potem bomo videli. Ničesar ne boste zamudili v vaših poročanjih," se je za konec še pošalil Katalonec.

Vrh razpredelnice je City zasedel z 91 točkami in četrtič zapovrstjo slavil naslov prvaka, kar se je zgodilo sploh prvič v vsej zgodovini med angleško elito. Pred tem so po trikrat zapovrstjo slavili Huddersfield Town (1924–1926), Arsenal (1933–1935), Liverpool (1982–1984) in dvakrat Manchester United (1999–2001 in 2007–2009). Arsenal je bil drugi z 89 točkami. V Ligi prvakov bosta igrala na koncu tretji Liverpool (82 točk) in četrta Aston Villa (68).