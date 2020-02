Guardiola 'tarča' Juventusa: Katalonec že od poletja namesto Sarrija?

Vodstvo 'stare dame' očitno ni zadovoljno s podobo moštva pod vodstvom trenerja Maurizia Sarrija, ki kljub zvenečim okrepitvam pred sezono ne opravičuje vlogo izrazitega favorita v boju za sicer deveti zaporedni naslov italijanskega državnega prvaka.



Milanski Inter se je z zadnjo zmago v derbiju "Della Madonnina" točkovno izenačil in posledično zaradi boljše razlike med doseženimi in prejetimi zadetki zavihtel na vrh prvenstvene razpredelnice. Večina tamkajšnjih športnih medijev poroča o vse večjem nezadovoljstvu v upravi kluba in tudi med navijači, ki očitno ne zaupajo izkušenemu Sarriju, da bi lahko prinesel 'Bianconerom' tako želeno lovoriko v elitni Ligi prvakov. Edino, kar bi lahko aktualnega stratega rešilo pred odpovedjo ob koncu sezone, je prav osvojitev velikega pokala z ušesi.