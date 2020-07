Guardiola v City zvabil dragulja Valencie

Gre za manj znanega nogometaša, a vendarle za velikega talenta Valencie. 184 centimetrov visoki Španec igra na položaju desnega krilnega napadalca. Ta se je v pretekli sezoni močno izkazal, saj je v svoji drugi sezoni Lige prvakov na šestih tekmah zabil dva gola in prispeval dve podaji. V La ligi je preteklo sezono na 34 tekmah prispeval štiri zadetke in pet podaj. Z Valencio bi se mu pogodba iztekla poleti 2021, zato so netopirji z iztrženimi milijoni več kot zadovoljni. Zaradi omejitev, ki veljajo na Otoku, bo Ferran Torres zdravniški pregled opravil kar v Barceloni. Če ga bo prestal, bo manjkal le še uradni podpis pogodbe in selitev v Manchester. S sinjemodrimi sicer španski mediji povezujejo tudi Iscain Jordija Albo, a tukaj 'šejke' čaka precej težja naloga pri pogajanjih z Realom oz. Barcelono.