Pep v solzah: Razkril vam bom skrivnost ‒ Agüero bo igral z Messijem

"Povsem drugače je z ljudmi. Srečo imamo, da so lahko prišli na zadnji dan, ko smo dvignili pokal. Stadion ni poln, a je glasnost dovolj visoka, tudi nogomet je s tem veliko boljši. Povsem je drugače. To smo videli tudi prejšnji teden v Brightonu in tudi danes. Veliko bolje je,"je po visoki zmagi v zadnjem krogu Premier League, Manchester City je na svoji zelenici premagal Everton s kar 5:0, za Sky Sports povedal Josep Guardiola.

A že ob drugem vprašanju so se mu ulile solze, tako kot strokovnemu sodelavcu angleške športne televizije Micahu Richardsu, nekdanjemu branilcu sinje modrih, ko je beseda nanesla na slovo argentinskega napadalca Sergia Agüera. Ta je še zadnjič v dresu Cityja stopil na zelenico stadiona Etihad in v vsega polovici drugega polčasa dosegel kar dva gola.

"Tako zelo ga imamo radi, on je ... On je posebna oseba za vse nas,"je uspel izdaviti Guardiola. "Tako je prijeten, tako je prijeten. Zelo mi je pomagal in ... Tako je dober. Ne moremo ga nadomestiti. Ne moremo. Veliko igralcev je bilo v tem klubu, Joe Hart in David Silva, ki so nam pomagali, da je ta klub postal, kar je. Ostaja nam njegova zapuščina in ... Pokazal je svojo kakovost v 20 minutah."

Čustven intervju Guardiole po koncu ligaške sezone: