Guardiola za dve leti podaljšal z Manchester Cityjem

Pep Guardiola je City prevzel leta 2016 po izjemnih uspehih v vlogah igralca in trenerja pri Barceloni, bil je tudi trener Bayerna. Pri Cityju je osvojil šest naslovov državnega prvaka, pri čemer je v nizu štirih zaporednih. Meščane je popeljal tudi do trojčka, zmage v državnem prvenstvu, pokalu FA in Ligi prvakov leta 2023. "Manchester City mi pomeni veliko. To je moja deveta sezona v klubu, skupaj smo doživeli marsikaj. Posebne občutke gojim do tega nogometnega kluba. Zato sem srečen, da bom ostal še dodatni dve sezoni," je dejal Guardiola.

Novica o podaljšanju pogodbe z Guardiolo pomeni veliko za klub, ki bo v kratkem izvedel, ali ga čaka kazen zaradi 115 domnevnih kršitev pravil elitne angleške lige. Pri Cityju sicer vztrajno zavračajo kakršno koli krivdo.