Guardiola zahteva novo spremembo pravil v Angliji

Marc Guehi se je v zimskem prestopnem roku za skromnih 23 milijonov preselil k meščanom, ki potrebujejo obrambno stabilnost v lovu za novim naslovom prvaka. Angleški reprezentant je prvi dve tekmi v sinje modrem dresu odigral povsem korektno in videti je, da bo med prvih 11 ostal tudi po vrnitvi poškodovanega defenzivnega dvojca Rubena Diasa in Johna Stonesa.

25-letnik pa svojim soigralcem ni pomagal na zadnji polfinalni tekmi ligaškega pokala, ki jo je City dobil s 3:1. Njegovo odsotnost narekuje angleška nogometna zakonodaja, v kateri je zapisano, da: "mora igralec za klub podpisati pred končanjem zimskega prestopnega roka ali pred prvo polfinalno tekmo, kar pride prej," da bi imel pravico igranja za svojo novo ekipo. Guehi se je meščanom pridružil 19. januarja, 6 dni po prvem polfinalnem obračunu proti Newcastlu, ki so ga sinje modri dobili z 2:0.