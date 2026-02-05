Naslovnica
Nogomet

Guardiola zahteva novo spremembo pravil v Angliji

Manchester, 05. 02. 2026 08.46 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Pep Guardiola

Meščani so se s suvereno zmago nad Newcastlom uvrstili v finale angleškega ligaškega pokala. Tam jih bo 22. marca pričakal Arsenal, ki je v drugem polfinalnem obračunu izločil Chelsea. V velikem finalu se bosta tako srečali trenutno najboljši angleški moštvi, ki se bosta udarili za prvo lovoriko sezone. Na Wembleyju Pep Guardiola ne bo mogel računati na Marca Guehija, ki zaradi angleških pravil nima pravice nastopa, katalonski strateg se s trenutno zakonodajo seveda ne strinja in jo bo, skupaj s klubom, poskušal spremeniti.

Marc Guehi
Marc Guehi
FOTO: AP

Marc Guehi se je v zimskem prestopnem roku za skromnih 23 milijonov preselil k meščanom, ki potrebujejo obrambno stabilnost v lovu za novim naslovom prvaka. Angleški reprezentant je prvi dve tekmi v sinje modrem dresu odigral povsem korektno in videti je, da bo med prvih 11 ostal tudi po vrnitvi poškodovanega defenzivnega dvojca Rubena Diasa in Johna Stonesa.

25-letnik pa svojim soigralcem ni pomagal na zadnji polfinalni tekmi ligaškega pokala, ki jo je City dobil s 3:1. Njegovo odsotnost narekuje angleška nogometna zakonodaja, v kateri je zapisano, da: "mora igralec za klub podpisati pred končanjem zimskega prestopnega roka ali pred prvo polfinalno tekmo, kar pride prej," da bi imel pravico igranja za svojo novo ekipo. Guehi se je meščanom pridružil 19. januarja, 6 dni po prvem polfinalnem obračunu proti Newcastlu, ki so ga sinje modri dobili z 2:0.

Pep Guardiola in Marc Guehi
Pep Guardiola in Marc Guehi
FOTO: Profimedia

Odsotnost novega osrednjega branilca seveda jezi tudi Pepa Guardiolo, ki mu pravila ne gredo v glavo: "Kupiš igralca, ki potem ne sme igrati zaradi pravila, ki ga ne razumem. Naš igralec je, mi mu plačujemo plačo, zakaj ne sme igrati?," je povedal zmedeni Guardiola, ki dodaja, da se bodo pri klubu pritožili na odločitev: "Upam, da lahko prepričamo vodilne, da Marc zaigra proti Arsenalu. Klubu sem rekel, da morajo nujno vprašati in dobiti odgovor, sicer menim, da bo ta negativen, a moramo poskusiti."

Antoine Semenyo
Antoine Semenyo
FOTO: Manchester City

Katalonski strateg je v letošnji sezoni že profitiral zaradi spremembe pravil, saj lahko zdaj igralci v pokalnem tekmovanju v isti sezoni zastopajo dva različna kluba. Tako sta svojo priložnost v sinje modrem dresu dobila Antoina Semenya, ki se je meščanom pridružil iz vrst Bournemoutha, in Maxa Alleyna, ki je predhodno v tem tekmovanju nosil dres Watforda.

pep guardiola manchester city marc guehi finale ligaški pokal odsotnost pravila

