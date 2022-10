Guardiola zanika klavzulo v Haalandovi pogodbi: Ne bo odšel v Real

"To ni res," je po novi zmagi svojega moštva in novi neverjetni predstavi Norvežana, ki je odigral zgolj prvi polčas tekme, dejal Guardiola. "V njegovi pogodbi ni klavzule za Real Madrid ali katero koli drugo moštvo. Kaj naj vam povem? Preprosto ni res. Čutim, da je on tu neverjetno srečen in mi se bomo trudili, da bo tako tudi v prihodnje," je vsakršna namigovanja o odhodu Erlinga Haalanda v prihodnosti odločno zavrnil trener Manchester Cityja, ki je na treh tekmah v skupini G vpisal tri zmage.

'Nikoli nisem videl kaj takega'

Haaland ne navdušuje zgolj svojega trenerja, ampak tudi svoje nove soigralce. Jack Grealish je najdražja okrepitev v zgodovini Manchester Cityja, kljub temu pa se dobro zaveda kdo je zdaj največji zvezdnik v klubu. "Nikoli nisem videl kaj takega. Po njegovem prvem in drugem zadetku sem se preprosto smejal. Vedno je na pravem mestu," je igro Norvežana opisal angleški vezist. Nato je z novinarjem televizije BT Sport podelil zanimivo anekdoto. "Njihov vratar mi je po (Haalandovem) zadetku nekaj dejal. Rekel je, da on ni človek! Odvrnil sem mu: 'To govoriš meni?' Upam, da bo nadaljeval z dobrimi predstavami in nas popeljal do velikih uspehov," je občudovanje nasprotnikov, ki Norvežana trenutno preprosto ne morejo ustaviti, opisal Grealish.