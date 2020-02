Guardiola zanikal prodajo De Bruyna: Real? Čakam na Perezov klic

Kevin De Bruyne se je Manchester Cityju pridružil poleti 2015, eno sezono preden je na Etihad prišelPep Guardiola. V tem času se je Belgijec uveljavil kot eden najboljših vezistov na svetu in čeprav ga mučijo številne poškodbe, si je meščane nemogoče predstavljati brez njega. Tega se zaveda tudi Guardiola, ki je odgovoril na namigovanja, da se za 28-letnika zanimajo pri Real Madridu."Madrid, torej? Če si ga galaktiki res želijo, me bo moral poklicati sam Florentino Perez," je v smehu pristavil španski strokovnjak, ki je dal vedeti, da belgijski zvezdnik ni naprodaj.

Že kar nekaj sezon je prvi ekipi Manchester Cityja priključen tudi Phil Foden, ki pa se še ni dokopal do statusa prvokategornika. Guardiola pravi, da se bo to zgodilo kmalu, saj ima Anglež, rojen leta 2000, izjemen potencial:"Foden je odličen. Kmalu bo eksplodiral. V pogodbi sicer nima odkupne klavzule, a jasno je, da ga ne mislimo prodati. Kdorkoli se bo zanimal zanj, se bo moral pogajati z menoj." Nekdanji trener Barcelone in Bayerna v medijih pogosto hvali 19-letnika, kolikor je ta dolg in širok, ob tem pa se poraja vprašanje, zakaj mu še vedno ni ponudil vloge enega od nosilcev igre. Konkurenca na Etihadu je resda izjemna, v vezni liniji morda celo najboljša, a Anglež je od leta 2016, ko je debitiral v dresu meščanov, začel vsega pet prvenstvenih tekem.