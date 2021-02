Guardiola zavrnil prihod Džeka v City

Manchester City ima težave s poškodovanimi igralci, tako sta Sergio Agueroin Gabriel Jesusizven pogona večji del sezone. Cityju se je v zimskem prestopnem roku ponudila možnost, da zanj znova zaigra napadalec Edin Džeko, ki je na izhodnih "vratih" Rome zaradi slabega odnosa s trenerjem Paulom Fonseco. Džeko je v preteklosti že nosil dres Cityja, kar pet sezon, a od njegove vrnitve na Otok ne bo nič. Trener Pep Guardiolaje namreč zadovoljen s kadrovsko zasedbo, ki jo premore in pravi, da ne potrebuje novih igralcev.

"Nerad govorim o prestopih in dogajanju na nogometnem trgu, zato lahko rečem le, da je on igralec Rome in o tem ne bom špekuliral. Moji občutki so, da bomo sezono končali s tistimi igralci, ki so sezono začeli tukaj, z morda eno izjemo. Mislim, da se nič drugega ne bo zgodilo. Kar se tiče napada, je naša razlika v golih najboljša v ligi in če igramo dobro, dosegamo gole. Zato tudi ne bom prenašal pritiska na Sergia in Gabriela, da rešujeta naše težave, ki jih imamo v napadu. Razlog, zakaj dosegamo gole in zmagujemo je dejstvo, da je naša igra boljša, ni drugih skrivnosti,"pravi Guardiola.

Za bosanskega napadalca se je sicer ponudila še ena možnost, lahko bi prišlo do menjave kar na relaciji znotraj italijanske Serie A. Džeko bi se preselil v vrste milanskega Interja, v nasprotno smer pa bi odšel Alexis Sanchez, ki v Milanu dobiva minutažo za igro le v končnicah tekem. Kot je dejal trener Interja Antonio Conte, so pri klubu iz prestolnice Lombardije pripravljeni na pogajanja.

Inter ima sicer kar precej "dinamita" v napadu, če omenimo le Romeluja Lukakuja in Lautara Martineza, a je tudi 34-letni Džeko zelo uspešen, kar se tiče golov. V Italiji je, odkar se je leta 2016 pridružil Romi, dosegel 114 golov na 242 tekmah v vseh tekmovanjih.