Guardiola še ni našel odgovora, zakaj toliko porazov

Nogometaši Cityja so v dosedanjem poteku sezone v Premier League na 33 tekmah zbrali 21 zmag, tri remije in devet porazov. Zasedajo drugo mesto na lestvici in so si zagotovili nastop v Ligi prvakov za naslednjo sezono, kar se tiče državnega naslova pa so že nekaj časa brez možnosti, saj si ga je zagotovil Liverpool (29 zmag, dva remija, dva poraza).

Za Pepa Guardiolo, trenerja Cityja, je devet ligaških porazov v eni sezoni najslabša statistika v njegovi trenerski karieri, toliko jih ni doživel v prejšnjih službah pri Barceloni in münchenskemu Bayernu, niti na klopi Cityja, odkar je trener sinjemodrih. Katalonec, ki se zelo analitično loteva izzivov, še ni našel odgovora, zakaj so njegovi igralci tolikokrat morali igrišče zapustiti sklonjenih glav: "Igrali smo zelo dobro, a ni bilo dovolj, da bi zmagovali. Tudi meni je težko poiskati razloge za to, vendar je treba vztrajati in se pogovarjati o tem, kako doseči čim več."