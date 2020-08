Guardiola: Po navadi Real takšne tekme zmaguje, tokrat je bil City boljši

"Po navadi Real s svojimi bogatimi izkušnjami takšne tekme zmaguje. Tokrat smo se mu po robu postavili z uspešno igro na sredini igrišča in na bočnih položajih, kjer smo pretekli njihove bočne branilce. Obenem pa ti nogomet včasih ponudi tudi kakšno napako ali dve nasprotnika, ki jo na takšni ravni tekmovanja preprosto moraš izkoristiti. Moji igralci so bili v teh trenutkih dovolj zbrani, kar nam je v obeh primerih prineslo rezultatsko prednost in posledično večjo mirnost v nadaljevanju tekme. Če potegnem črto, menim, da smo si napredovanje v četrtfinale nedvomno zaslužili," je bil zmage svojega moštva na povratnem obračunu osmine finala lige prvakov proti Madridčanom vesel trener Manchester Cityja Josep Guardiola, ki je v nadaljevanju izpostavil nekaj ključnih dejavnikov za uspeh.

Moštveni pristop in Gabriel Jesus

"V pripravi na povratno tekmo nam je v prvi vrsti zelo veliko pomenila zmaga na prvem srečanju v Madridu. Takrat smo spoznali Realove pomanjkljivosti, predvsem v obrambi, kjer znajo pustiti dovolj prostora med linijami. Vedeli smo, da so odlična ekipa, polna izkušenih posameznikov, ki so v zadnjih letih osvojili veliko število lovorik. Toda tudi oni so imeli natrpan urnik z nastopi v španskem državnem prvenstvu, mi pa imamo strašanski motiv, da osvojimo ligo prvakov. Fantje so doumeli, da le z moštvenim pristopom lahko dosežemo največje stvari. Bili so sijajni, vrhunski, morda najpomembnejšo vlogo na obeh tekmah pa je odigral Gabriel Jesus. Bil je motor naše igre, tudi Kevin De Bruyne je bil na ustrezni ravni, ter vsi ostali, ki so prispevali pomemben delež k skupni zmagi," je varovance za odlično igro na obeh tekmah pohvalil nekdanji strateg Barcelone in münchenskega Bayerna.