Guardiola: Egoistično bi bilo reči, da si želim, da bi jo osvojil Haaland

Pep Guardiola, ki je v lanski sezoni z Manchester Cityjem osvojil trojno krono (angleško prvenstvo, Ligo prvakov in pokal angleške nogometne zveze), je podal svoje mnenje o tem, kdo bi si zaslužil prejeti nagrado zlata žoga, ki jo vsako leto podeljujejo najboljšemu nogometašu preteklega leta in minule sezone. Pokal, ki bo podeljen 30. oktobra v Parizu, bo (oziroma naj bi) prejel ali Lionel Messi ali Erling Haaland. Španec zatrjuje, da si Norvežan zasluži zlato žogo, dosegel je namreč kar 52 zadetkov za modre iz Manchestra. Toda navdušenja nad Lionelom Messijem tudi tokrat ni skrival: "Vedno sem govoril, da bi morala biti nagrada sestavljena iz dveh kategorij – ena kategorija za Messija in ena za ostale nogometaše." K temu je še dodal: "Haaland bi moral zmagati, osvojili smo trojček, ogromno je s svojimi zadetki pripomogel, a seveda na drugi strani je Argentinec – nogometaš, čigar najslabša sezona je boljša od večine ostalih. Oba si to zaslužita, egoistično bi bilo reči, da si želim, da bi jo osvojil Erling, ker nam je pomagal doseči to, kar smo dosegli." In njegovih besed še ni bilo konec: "Ne morem reči, da je nepošteno, če Leo zmaga!"

Guardiola svojega občudovanja do Messija, kot že rečeno, ni nikoli skrival. Gre za nogometaša, ki mu je, kot trenerju, pomagal do prvih dveh lovorik v elitni Ligi prvakov. Na drugi strani pa je Argentinec v vsaki od štirih sezon, ki jih je odigral pod Guardiolo v Barceloni, prejel to najprestižnejšo nogometno individualno nagrado.