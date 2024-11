Čeprav česa takega še ni izkusil, Guardiola ne zganja panike

V Angliji odmeva debakel Manchester Cityja, ki je pred svojimi navijači proti Tottenhamu izgubil s kar 0:4. Ob tem so meščani postavili cel kup neslavnih rekordov. Pep Guardiola je prvič v trenerski karieri izgubil petkrat zapored. Prvič po letu 1956 se je zgodilo, da je aktualni angleški prvak izgubil toliko zaporednih tekem.

OGLAS

Pep Guardiola v zadnjem obdobju nima razlogov za veselje. FOTO: AP icon-expand

"Kaj se dogaja na Etihadu?" je glavno vprašanje, ki si ga zastavljajo angleški mediji. Krize Manchester Cityja ni prekinil niti zanje več kot dobrodošli reprezentančni premor. Številni obrambni lapsusi proti Tottenhamu so pokazali, da jo je morda še poglobil. James Maddison je na Etihadu že v 20. minuti poskrbel za prednost Spursov z 2:0. Manchester City na svojem stadionu že 14 let ni tako hitro zaostajal z dvema goloma. A če je za meščane še na začetku sezone veljalo, da so se kot po pravilu vračali po zaostanku, so bili v soboto zelo daleč od uspeha. Tottenham je v drugem polčasu zadel še dvakrat, predvsem drugi zadetek v sodniškem dodatku pa je pokazal, kako velike so luknje v obrambi aktualnih prvakov, ko je Timo Werner Kyla Walkerja, ki sicer velja za enega najhitrejših branilcev na svetu, brez težav presprintal z žogo v nogah.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Bo prvenstvo odločeno že prihodnji konec tedna? Poraz branilcev naslova pomeni, da lahko Liverpool po 12 krogih prvenstva svojo prednost na vrhu poveča na velikih osem točk. Za nameček ekipi prihodnji konec tedna čaka medsebojni obračun, na katerem si Manchester City nikakor ne sme privoščiti novega zdrsa. O tem je po debaklu s Tottenhamom razmišljal tudi Pep Guardiola, ki je odgovoril na vprašanje, ali bo boj za naslov v primeru poraza naslednjo nedeljo že odločen. "Da, ker to je Liverpool, ki samo zmaguje in zmaguje in zmaguje," je bil jasen španski strokovnjak, ki pa o zaključku sezone še ne želi razmišljati. "Nismo pripravljeni, da bi v tem trenutku razmišljali, kako se bo razpletla sezona. Če ne bomo prvaki, bo to zato, ker si tega očitno ne zaslužimo. Edino, kar sedaj šteje, je torkov obračun s Feyenoordom. Uvrstiti se moramo v nadaljevanje Lige prvakov in upati, da bodo nogometaši iz tekme v tekmo napredovali," je dodal.

Kyle Walker bo skušal svojo predstavo čim prej pozabiti. FOTO: Profimedia icon-expand

Največja težava je luknjasta obramba Meščani so proti Tottenhamu utrpeli najvišji domači poraz po letu 2003, ko jih je Arsenal premagal s 5:1. "Trenutno smo v obrambi zelo majavi. Začeli smo dobro, a nismo zadeli, potem pa hitro prejeli dva gola. Težko je bilo nadaljevati, ker glave niso bile prave. V osmih letih (odkar je trener Cityja, op. a.) še nikoli nismo bili v takem položaju. Edino, kar nam preostane, je, da ta niz prekinemo čim prej in se vrnemo na zmagovita pota," je razmišljal nekdanji trener Barcelone in Bayern Münchna. Kljub veliki rezultatski krizi je dodal, da ne misli spreminjati veliko stvari. "Napaka bi bila, če bi preveč analizirali, kaj je šlo narobe. Včasih se zgodi, da imaš slab dan, nasprotnik pa dobrega. Še naprej se moramo zanašati na preproste stvari, v katere verjamemo. Upam, da se čim prej vrnemo. Če nam ne bo uspelo, kaj sploh lahko storimo? Vedno v življenju sem optimist in tudi tokrat bo ostalo tako."