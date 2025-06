Guardiola o Yamalu: Če ga res toliko plačujejo, je zato, ker si zasluži

Priznani nogometni strateg Pep Guardiola ne more biti prav posebej zadovoljen s sezono, ki jo ima za sabo s svojim klubom Manchester Cityjem. Na zaključnih tekmah domačega prvenstva so vendarle uspeli popraviti vtis in končali na tretjem mestu, s tem pa si zagotovili igranje v Ligi prvakov v prihodnji sezoni. Nekaj veselja pa je Kataloncu prineslo tudi uspešno leto njegove nekdanje ekipe Barcelone, še zlasti ga je navdušil mladi talent Lamine Yamal.

Za Pepom Guardiolo je ena izmed najtežavnejših sezon, odkar se je usedel na klop Manchester Cityja. Sinjemodri so bili v globoki krizi in večkrat zdrsnili izven prvih petih mest, ki prinašajo uvrstitev v Ligo prvakov. Iz nje so letos izpadli še pred začetkom izločilnih bojev, v dodatnih kvalifikacijah za osmino finala jih je premagal Real Madrid.

V zadnjem delu sezone je Katalonec vendarle uspel nekoliko dvigniti svojo ekipo in se prebiti na tretje mesto za Liverpoolom in Arsenalom.

"Sezona je bila zelo zahtevna, za nami je težko leto, še zlasti veliko težav smo imeli v Ligi prvakov. A uspeli smo osvojiti najpomembnejši pokal, vstopnico za Ligo prvakov, to je v Angliji bolj pomembno kot marsikatera lovorika. Toda sezono smo sklenili dobro in sedaj je pred nami še klubsko svetovno prvenstvo, na katerega prihajamo dobro pripravljeni in z namenom, da napredujemo iz kroga v krog, potem pa bomo videli sproti," se je Guardiola ozrl na dosežke svojega kluba.

Veliko bolj uspešna kot City pa je letos bila Barcelona, pri kateri je najprej preživel dobro desetletje svoje igralske kariere in jo nato tudi vodil med letoma 2008 in 2012. 54-letnik ne skriva, da kot pristaš Barcelone rad spremlja dosežke svojega nekdanjega kluba. "Za njimi je izjemna, na rezultatski ravni skoraj popolna sezona. Nogometaši so bili zelo učinkoviti, povprečno so dali tri gole na tekmo. Zelo dobro so opravili svoje delo in upam, da bo tako tudi v prihodnje," Guardiola blaugrani privošči le najboljše.

Kot večino nogometne javnosti ga je še zlasti navdušil Barcelonin mladi up Lamine Yamal. Prepričan je, da je pred 17-letnikom svetla prihodnost, a ga zaenkrat še ne želi primerjati z Lionelom Messijem.

"Pustimo mu, da si sestavi svojo kariero, čez deset ali petnajst let pa bomo videli, ali ga lahko primerjamo z največjim vseh časov. Jasno je, da je na najboljšem mestu, v najboljšem možnem klubu za razvoj. Hansi Flick je že pustil svoj pečat na Berceloni in videli bomo, kaj se bo zgodilo v naslednjih petnajstih letih. A kot vse kaže, je po njegovem talentu sodeč pred njim izjemna kariera. Kot navijač Barcelone sem zelo zadovoljen z njegovimi predstavami." Prav prejšnji teden je Yamal svojo zvestobo Barceloni podaljšal vse do leta 2031, ob tem pa se je veliko govorilo o plači, ki jo bo prejemal mladenič. Kot je poročanje španskih medijev povzel CNN, naj bi letno prejemal med 15 in 20 milijonov evrov.

"Če ga res plačujejo toliko, kot se govori, je to zato, ker si to zasluži. Prepričan sem, da je obdan s pravimi ljudmi. Na Messija denar ni prav nič vplival," se Kataloncu domnevni znesek ne zdi previsok.

Na klop Barceloninega večnega tekmeca Real Madrida se bo s koncem letošnje sezone usedel Xabi Alonso. Guardiola ga odlično pozna, nenazadnje je bil med letoma 2014 in 2016 njegov trener pri münchenskem Bayernu. Verjame, da se bo Bask na čelu galaktikov dobro znašel.

"Že pri Bayerju iz Leverkusna je dokazal, da je odličen trener, celo sezono je ostal nepremagan, nato pa izgubil le v finalu lige Evropa proti Atalanti. Dobro pozna Real, igral je pri njem in zaveda se bitk, ki jih bo moral biti, in je navdušen nad novim izzivom. Spoštujem ga in mu želim vse najboljše," bo Katalonec z zanimanjem spremljal Alonsovo pot na Bernabeu.

Guardiola se je dotaknil tudi nedavnega dogajanja v finalu Lige prvakov, ko je PSG Luisa Enriqueja visoko premagal Inter in prvič v zgodovini dvignil evropsko lovoriko. Rojaku uspeh nadvse privošči, konkurenčnost njegovega moštva pa je začutil na lastni koži, ko si je v sedmem krogu ligaškega dela City nasproti stal s Parižani.