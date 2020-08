Guardiola pred prihodnjo sezono dočakal prvo odmevno okrepitev

Manchester City je pred nadaljevanjem v Ligi prvakov in po koncu dogajanja v Premier League pripeljal prvo okrepitev za prihajajočo sezono. To je postal 20-letni Ferran Torres, ki je pred tem nastopal za Valencio. Netopirji so s prodajo dragulja, ki se najbolje znajde na obeh krilnih položajih, zaslužili 23 milijonov evrov.

icon-expand Ferran Torres je sicer ocenjen na 40 milijonov evrov. FOTO: AP Ferran Torresje v ekipi zamenjal Leroya Saneja, ki je odšel k Bayernu. "Vsak nogometaš rad igra v napadalno usmerjeni ekipi in City je zagotovo ena izmed njih. Želim biti najboljši, zato moram igrati v najboljšem klubu. Srečen sem, da sem tukaj,"je po podpisu povedal Španec. Torres v tej sezoni, ko se nadaljuje Liga prvakov, za City še ne bo smel igrati. Tekmo med Cityjem in Realom boste lahko na VOYO in Kanalu A spremljali v petek, s prenosom začnemo ob 20.30. "Spremljali smo Ferranov napredek, navdušil nas je. Še vedno je mlad, še vedno se razvija, toda njegova tehnična kakovost je točno to, kar smo iskali. Je hiter, gibljiv, neposreden, zmožen odločati tekme,"pa je s poslom zadovoljen športni direktor Cityja Txiki Begiristain. V naslednjih dneh naj bi sinje modri dobili še eno okrepitev, njihovi vrsti naj bi se za okoli za več kot 40 milijonov evrov iz Bournemoutha pridružil branilec Nathan Ake.