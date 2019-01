Guardiolin izbor dviguje prah v Madridu: Juve, Barca in Bayern so najboljši ...

V zanimivem pogovoru za Manchester Evening News je trener Cityja Pep Guardiola med drugim nekaj besed spregovoril tudi o najboljših nogometnih kolektivih v Evropi, ki so na takšen ali drugačen zaznamovali dogajanje na zelenicah v zadnjem desetletju.



"To so Juventus, Barcelona in münchenski Bayern. O tem sem že nekajkrat govoril, tako da pri meni dvomov ni. Zakaj sem izpostavil prav ta imena? Ne glede na številne kadrovske spremembe, ki so jih bili omenjeni klubi deležni v zadnjih letih, vedno znova osvajajo domače ali evropske lovorike. So konstantni, držijo se začrtanih smernic in ciljev, ob tem pa - kot že rečeno - osvajajo lovorike eno za drugo," je bil neposreden nekdanji strateg Barcelone in Bayerna, ki je s tem odgovorom marsikoga pustil z odprtimi usti.