Guardiolo skrbi za Haalanda: 'Upam, da ne bo preveč pil in jedel'

Čeprav najboljši strelec Manchester Cityja Erling Haaland z Norveško ne bo nastopil na svetovnem prvenstvu, njegovega klubskega trenerja Pepa Guardiolo skrbi, kako bo strelec 22 zadetkov v vseh tekmovanjih skrbel za svoje telo med daljšim odmorom. "Zagotovo bo v Marbelli in na Norveškem. Kako popoln bo v drugi polovici sezone, bo odvisno od tega, kako se bo obnašal v Marbelli," je načrte svojega varovanca pred svetovnim prvenstvom opisal Guardiola.

"V Marbelli ima hišo in zagotovo bo šel tja. Igral bo golf, ampak upam, da ne bo preveč jedel in pil ter bo v drugo polovico lige vstopil v odlični fizični pripravljenosti," je dodal trener Cityja. Dodal je, da Norvežan za svoje telo skrbi odlično: "Vedno je prvi, ki pride na trening in zadnji, ki odide. Odlično skrbi za svoje telo."